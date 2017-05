V Torinu se bo šampanjec za šesti zaporedni naslov Juventusa hladil vsaj še nekaj dni. Stari dami so predčasno slavje v ligi namreč z zmago preprečili nogometaši Rome, ki so bili na domačem stadionu Olimpico boljši z izidom 3:1 in proti tekmecu s severa Italije dosegli sploh prvo prvenstveno zmago po avgustu 2015. Kljub jubileju, v serie A je odigral že svojo 450. tekmo, bo dvoboj hitro pozabil Juventusov vratar Gianluigi Buffon, ki je po tekmah z Genoo in Napolijem šele tretjič v letošnjem prvenstvu prejel tri gole. »Remija proti Atalanti in Torinu in nato še poraz proti Romi so pokazali, da imamo težave z osredotočenostjo,« je opozoril trener belo-črnih Max Allegri, ki ga že jutri z ekipo čaka finale italijanskega pokala z Laziem, štiri dni kasneje pa še prvenstveni dvoboj s Crotonejem, na katerem bi Juventus z zmago dokončno potrdil 33. naslov najboljšega na Apeninskem polotoku.

Težavam pa ni videti konca pri Interju. Milančani so doma z 1:2 izgubili proti Sassuolu in vpisali še šesti poraz na zadnjih osmih tekmah. Z novim neuspehom so ostali skorajda brez možnosti za nastop v evropskih tekmovanjih, hrbet pa so jim obrnili tudi navijači, ki so med tekmo razgrnili transparent z napisom: »Ker si ne zaslužite naše podpore, se bomo odpravili na kosilo,« in že v prvem polčasu zapustili stadion. »Razočaran sem, ker še nikoli nisem igral v ligi prvakov. Pri Interju sem že pet let, zato razumem navijače. Klub ne bi smel biti v takšnem položaju na lestvici,« pa se je po tekmi jezil nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović.

Anglija, 37. krog 1. Chelsea 36 28 3 5 76:29 87 2. Tottenham 36 24 8 4 73:24 80 3. Liverpool 37 21 10 6 75:42 73 4. Man. City 36 21 9 6 72:38 72 5. Arsenal 36 21 6 9 72:43 69 6. Man. United 36 17 14 5 52:29 65 7. Everton 37 17 10 10 61:41 61 8. WBA 36 12 9 15 41:46 45 9. Southamp. 36 12 9 15 41:47 45 10. Bourne. 37 12 9 16 54:66 45 11. Leicester 36 12 7 17 46:56 43 12. West Ham 37 11 9 17 45:63 42 13. C. Palace 37 12 5 20 50:61 41 14. Stoke 37 10 11 16 40:56 41 15. Burnley 37 11 7 19 38:53 40 16. Watford 36 11 7 18 37:59 40 17. Swansea 37 11 5 21 43:69 38 18. Hull 37 9 7 21 36:73 34 19. Middles. 37 5 13 19 27:50 28 20. Sunderland 36 6 6 24 28:62 24

Francija, 37. krog 1. Monaco 36 28 5 3 102:29 89 2. PSG 37 27 5 5 82:26 86 3. Nice 37 22 11 4 60:33 77 4. Lyon 36 20 3 13 74:45 63 5. Marseille 37 16 11 10 56:41 59 6. Bordeaux 37 15 13 9 52:42 58 7. Nantes 37 14 9 14 40:51 51 8. St. Etienne 36 12 14 10 40:37 50 9. Rennes 37 12 14 11 34:39 50 10. Guingamp 37 13 8 16 45:53 47 11. Toulouse 37 10 13 14 37:41 43 12. Lille 37 12 7 18 37:47 43 13. Angers 37 12 7 18 38:49 43 14. Metz 37 11 10 16 39:71 43 15. Montpellier 37 10 9 18 48:64 39 16. Dijon 37 8 12 17 46:58 36 17. Caen 37 10 6 21 35:64 36 18. Lorient 37 10 5 22 43:69 35 19. Bastia 36 8 10 18 29:53 34 20. Nancy 37 8 8 21 26:51 32

Italija, 36. krog 1. Juventus 36 27 4 5 72:26 85 2. Roma 36 26 3 7 82:33 81 3. Napoli 36 24 8 4 86:36 80 4. Lazio 36 21 7 8 72:45 70 5. Atalanta 36 19 9 8 60:41 66 6. Milan 36 17 9 10 53:43 60 7. Fiorentina 36 16 11 9 60:51 59 8. Inter 36 17 5 14 64:46 56 9. Torino 36 12 14 10 65:61 50 10. Sampdoria 36 12 11 13 46:50 47 11. Udinese 36 12 8 16 44:50 44 12. Cagliari 36 13 5 18 51:69 44 13. Chievo 36 12 7 17 40:55 43 14. Sassuolo 36 11 7 17 49:56 43 15. Bologna 36 11 8 17 39:53 41 16. Genoa 36 8 9 19 34:60 33 17. Empoli 36 8 8 20 28:58 32 18. Crotone 36 8 7 21 31:54 31 19. Palermo 36 5 8 23 31:74 23 20. Pescara 36 2 8 26 33:79 14

Nemčija, 33. krog 1. Bayern M. 33 24 7 2 85:21 79 2. Leipzig 33 20 6 7 64:37 66 3. Borussia D. 33 17 10 6 68:37 61 4. Hoffenheim 33 16 13 4 64:37 61 5. Hertha 33 15 4 14 41:41 49 6. Freiburg 33 14 6 13 41:56 48 7. Köln 33 11 13 9 49:42 46 8. Werder 33 13 6 14 58:60 45 9. Borussia M. 33 12 8 13 43:47 44 10. Schalke 33 11 9 13 44:39 42 11. Eintracht 33 11 8 14 34:41 41 12. Bayer L. 33 10 8 15 47:53 38 13. Mainz 33 10 7 16 44:53 37 14. Augsburg 33 9 10 14 35:51 37 15. Wolfsburg 33 10 7 16 33:50 37 16. HSV 33 9 8 16 31:60 35 17. Ingolstadt 33 8 7 18 35:56 31 18. Darmstadt 33 7 3 23 26:61 24

Španija, 37. krog 1. Barcelona 37 27 6 4 112:35 87 2. Real Madrid 36 27 6 3 100:40 87 3. Atletico M. 37 22 9 6 67:26 75 4. Sevilla 37 20 9 8 67:46 69 5. Villarreal 37 18 10 9 53:32 64 6. Athletic B. 37 19 6 12 52:40 63 7. R. Sociedad 37 19 6 12 57:51 63 8. Eibar 37 15 9 13 54:47 54 9. Alaves 37 14 12 11 40:42 54 10. Espanyol 37 14 11 12 47:49 53 11. Malaga 37 12 10 15 49:53 46 12. Valencia 37 13 7 17 55:62 46 13. Celta Vigo 36 13 5 18 50:63 44 14. Las Palmas 37 10 9 18 53:71 39 15. Real Betis 37 10 8 19 39:62 38 16. Leganes 37 8 10 19 35:54 34 17. Deportivo 37 7 12 18 40:61 33 18. Sporting G. 37 7 9 21 40:70 30 19. Osasuna 37 4 10 23 40:89 22 20. Granada 37 4 8 25 29:80 20