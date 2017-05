Po pričakovanem razpletu francoskih predsedniških volitev se vrednosti evropskih indeksov niso bistveno spremenile, saj je bil takšen rezultat že vključen v delniške tečaje. Podobno kot na evropskih tleh so tudi na drugi strani Atlantika borzni indeksi teden končali z nizko, a pozitivno rastjo. S pričakovano zmago Emmanuela Macrona pred Marine Le Pen se je kljub vsemu politično tveganje še znižalo, kar se je odrazilo tudi v upadu nihajnosti ameriških delnic. Vrednost indeksa VIX, imenovanega tudi indeks strahu vlagateljev, je tako upadla na najnižjo raven po letu 1993. Na višjo nihajnost tečajev ni vplivala niti Trumpova odločitev o zamenjavi direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI. Kljub precejšnji medijski pozornosti so ostale oči vlagateljev bolj kot v politične spletke usmerjene v poslovanje družb, gospodarsko rast in pričakovano davčno reformo. Do zdaj je poslovne rezultate za prvo četrtletje objavilo 91 odstotkov družb, ki sestavljajo indeks S&P 500. Med njimi je 75 odstotkov družb objavilo dobičke, ki so bili nad pričakovanji analitikov. Če bodo preostale družbe objavile najmanj pričakovane dobičke, bo rast dobičkov glede na preteklo leto višja za 13,6 odstotka, kar bo najvišja rast po tretjem četrtletju 2011. Prav tako so bili v preteklem tednu objavljeni tudi sveži podatki o aprilski inflaciji. Prevedeno na letno raven so se cene življenjskih potrebščin za ameriškega potrošnika v zadnjem letu povišale za 2,2 odstotka, kar je nekoliko manj od pričakovanj. Hkrati je tudi rast potrošniškega povpraševanja zaostala za pričakovanji. A ob izjemno nizki stopnji brezposelnosti, ki je na najnižji točki v zadnjih 10 letih, in nadaljevanju solidne gospodarske slike v ZDA bo po vsej verjetnosti tudi na naslednjem junijskem srečanju ameriške centralne banke prišlo do novega dviga ključne obrestne mere.

Sodeč po donosnosti pa so bile zmagovalke preteklega tedna delnice družb iz držav v razvoju. Vrednost delniškega indeksa trgov v razvoju se je tako dvignila proti dvoletnemu vrhu. Na rast so ugodno vplivale višje cene surovin, kar blagodejno vpliva na tečaje družb iz držav, bogatih z naravnimi viri. V tednu, ki je za nami, so tako porasle cene večine industrijskih kovin, vrednost pa so pridobile tudi naftne družbe, potem ko je vrednost sodčka zahodnoteksaške nafte v preteklem tednu porasla za dobre 3 odstotke. Ključna razloga za rast cene nafte v zadnjem tednu sta objava o največjem letošnjem znižanju ameriških zalog nafte ter naklonjenost članic Opeca podaljšanju zmanjšanega črpanja nafte za dodatnih šest mesecev. Med zadnjimi sta podporo za podaljšanje omejitve izkazali tudi Savdska Arabija in Rusija, državi z največjim obsegom črpanja, ki sta januarja podpisali sporazum o omejenem črpanju.

Kljub po večini dobrim objavam rezultatov družb je v preteklem tednu negativno presenetil ameriški trgovec Macy's, ki v ZDA upravlja več kot 700 veleblagovnic pod blagovnima znamkama Bloomingdale's in Macy's. Vse več ljudi namreč kupuje po spletu, kar negativno vpliva na obisk veleblagovnic. Družbi tako nikakor ne uspe privabiti obiskovalcev, to pa se odraža v padanju prihodkov že vse od leta 2015. Tako je samo v letošnjem letu delnica družbe izgubila več kot tretjino svoje vrednosti.