Primorski policisti so včeraj sporočili, da se je pritisk organiziranega tihotapljenja prebežnikov, za katerem stojijo kriminalne združbe, v zadnjem mesecu ponovno povečal. Samo v prejšnjem tednu so našteli šest primerov tihotapljenja ljudi, med katerimi so prednjačili trije romunski tihotapci. Ti so v dva avtomobila (registrirana za voznika in štiri potnike) poleg voznikov skupaj stlačili po sedem in osem državljanov Afganistana. Pretihotapili so jih iz Srbije, skozi Hrvaško v Slovenijo, kjer so jih policisti aretirali na avtobusni postaji v vasi Kastelec. Trojica Romunov naj bi od trojice Afganistancev pobrala več kot 100.000 evrov. Ti so zaprosili za azil, Romuni pa so morali zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države v pripor.

Taksista se nista izvlekla

Med aretiranimi osumljenci sta se znašla tudi slovenska voznica in voznik taksija, ki sta prevažala pet državljanov Turčije in mladoletnega državljana Kosova. Taksista sta se s prijavo tik pred aretacijo celo poskušala izvleči, vendar jima ni uspelo. Ob šestih zjutraj so namreč policisti v bližini Jelšan že sledili dvema taksijema (brez nameščene table taxi in vključenega taksimetra), ko je voznica prvega zavrtela številko ilirskobistriške policijske postaje in policistom prijavila sum, da so njene stranke morda ilegalni prebežniki.

Policisti so ju kljub temu aretirali in ob pregledu evidenc ugotovili, da je ista taksistka že novembra za 100 evrov tri tujce pripeljala iz Jelšan do Ljubljane, aprila pa je pomagala pri urejanju prevozov in za prevoz ilegalnih prebežnikov angažirala kolege. Zato so policisti prepričani, da je voznica policijo obvestila le zato, da bi se morda izognila kazenskemu postopku, kar pa ji ni uspelo. Policisti so že napovedali, da jo bodo kazensko ovadili.

Med šestimi sklopi tihotapljenja so policisti naleteli tudi na kosovskega državljana, ki je z v Italiji registriranim avtomobilom prevažal rojake, med katerimi je bil tudi Kosovec, za katerim je bil razpisan evropski nalog za aretacijo.

Malo pa je manjkalo, da se ne bi ena izmed poti na Zahod za tri državljane Kosova in njihovega voznika končala tragično. Tihotapec je preko nekdanjega mejnega prehoda Lipica pripeljal v Bazovico na italijanski strani, tam pa bežal pred italijansko patruljo. Ob tem je izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v stanovanjsko hišo ob cesti. Tako voznik kot tudi trije potniki so se v trčenju poškodovali, poškodbe nosečnice, ki je bila med njimi, pa naj bi bile celo hujše narave.