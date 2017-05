Vincenc Draksler je v Švici živeči rojen Kranjčan, ki je pri 87 letih še enkrat več navdušil z darežljivostjo. Po njegovi zaslugi ima Kranj od včeraj namreč materinski dom v nekdanji vili sredi mesta. Za to ustanovo je Draksler prispeval 443.000 evrov oziroma vse potrebno za nakup in delovanje hiše, kjer bo lahko živelo do 10 mamic z otroki. Kot je poudarila vodja programov v Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske Vilma Regovc, je kranjska varna hiša res sanjska zlasti zaradi okolice. Na voljo je namreč dvorišče z zelenico in to je bistvena prednost pred dosedanjim domom na Jesenicah, kjer so mamice z otroki imele pred vrati cesto.

Navdušenje nad zamislijo dobrotnika Drakslerja so delili tudi župan Kranja Boštjan Trilar, ministrica za delo Anja Kopač Mrak in Nada Bogataj Kržan, ki vodi fundacijo Vincenca Drakslerja. »V 17 letih njegovih dobrih del na Gorenjskem je prispeval v nepremičninah in denarju okoli 2,5 milijona evrov, kar je izjemno, in po njegovi zaslugi imamo tako center za pomoč odvisnikom na Pristavi pri Tržiču kot tudi medgeneracijski center v Kranju, zdaj pa še materinski dom. Poudariti je treba, da je njegova pomoč vedno zelo konkretna za zelo jasen in znan projekt, ki pomaga ranljivim skupinam,« je dejala Bogataj-Kržanova.