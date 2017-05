Lisa Q. Fetterman, potomka kitajskih imigrantov, je že kot najstnica rada klicala Michelinove restavracije s tremi zvezdicami. »Zgolj zato, da bi slišala, kako se oglasijo po telefonu,« je povedala. Devetindvajsetletnica iz San Francisca je zagonsko podjetje Nomiku, v katerem dela 15 zaposlenih, ustanovila leta 2011, z njim pa na trgu kuhanja oziroma kuharskih pripomočkov sledi smernicam digitalne povezljivosti, ki omogoča slehernemu smrtniku ustvarjanje odličnih jedi v svoji kuhinji. Nomiku obljublja uporabnikom, da jim z njihovim aparatom nikoli več ne bo treba postreči razkuhane jedi, saj bodo lahko kuhali kot profesionalni kuharski šefi. Njihovo napravo za kuhanje je mogoče nadzirati prek mobilne aplikacije, to pa pomeni, da uporabniku ni treba čakati pri štedilniku, da se bo hrana skuhala, saj je ves proces kuhanja voden programirano. Ne gre le za digitaliziran kuharski pripomoček, ampak tudi za skupnost (uporabnikov), ki na mobilno aplikacijo prispeva recepte za jedi, pripravljene z napravo nomiku. V podjetju pravijo, da so doslej prodali za več kot tri milijone svojih izdelkov.

Začelo se je med študijem v New Yorku, ko je Fettermanova delala v restavracijah in se povsem navdušila nad velikimi (industrijskimi) lonci za način kuhanja, poimenovan sous-vide. Te posode počasi, na nizki temperaturi segrevajo vakuumsko zaprta živila v vodni kopeli, pri tem pa jedi ohranijo svoj poln okus in teksturo. O tem in o 2000 dolarjih za nakup te posebne posode je Lisa pred sedmimi leti na prvem zmenku navdušeno razlagala astrofiziku Abeju Fettermanu. »Ni ti treba zapraviti toliko denarja, to lahko narediva sama,« ji je dejal Fetterman in jo povabil k sebi domov. Še prej sta šla kupit vse potrebne dele, za katere sta zapravila 100 dolarjev. »Tisto noč sva v njegovem stanovanju naredila nekaj, kar je bilo v bistvu podobno ogromni bombi,« se spominja Fettermanova, ki je s to posodo začela vneto kuhati.