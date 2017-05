Pred časom so napadali njihove prapore z osovraženo rdečo zvezdo. To jim na srečo ni uspelo, zato so se tokrat lotili njenega financiranja, žal v njihovi maniri pač, pa tudi njihovega predsednika. Da so olepšali svojo zahtevo, so na dnevnem redu obravnavali tudi druga društva. Pozorno sem poslušal predstavnika združenja VSO Boža Predaliča. Njemu seveda marsikaj sploh ni jasno. Tudi to ne, da je leta 2012, ko je vlado RS vodil Janez Janša, to združenje dobilo praktično največ denarja. Pa to združenje ni imelo z veteranstvom popolnoma nič. Združenje veteranov vojne za Slovenijo, katerega član sem tudi jaz, je tisto leto komaj preživelo. Šele s prihodom nove predsednice vlade Alenke Bratušek se je začela situacija normalizirati. Z vlado Mira Cerarja se je stanje občutno popravilo, saj smo veterani, ki imamo urejen status, dobili nazaj povrnjeno plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. In zdaj poslanci SDS očitajo, da je financiranje društev netransparentno.

Mirno lahko rečem in zapišem, da je bilo najbolj netransparentno financiranje vojnih veteranov v času Janševe vlade. Takrat so pod pretvezo zakona o urejanju javnih financ samo jemali veteranom in upokojencem. Pri glasovanju v DZ glede tega so poleg stranke SDS sodelovale tudi druge stranke, kot SLS, DeSUS in NSi. Drugih, ki so ostali na smetišču zgodovine, ne bom našteval. Zato me čudijo razne ankete priljubljenosti strank, ki jih delajo različne medijske hiše, ali pa ne razumem čisto Slovencev: vse ti hočejo pobrati, ti pa jih še nagradiš z izvolitvijo v parlament.

Naj se vrnem na omenjeno sejo odbora za obrambo. Poslanec SDS Franc Breznik že dolgo časa zavaja javnost s podatki o pobijanju ljudi s strani JLA. Po njegovih ocenah jih je enkrat pobila šeststo tisoč, drugič petsto tisoč. Prav tako sem pred časom v tedniku Družina zasledil članek, v katerem piše, da so komunisti po drugi svetovni vojni vsak dan pobili 300 nedolžnih otrok. Sem pa res imel srečo, da sem še živ.

In še enkrat glede transparentnosti financiranja društev. Podpisnike odprtega pisma, ki so ga naslovili na predsednika DZ Milana Brgleza, da naj prepreči zlorabe odbora za obrambo – to pa so Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, ZZB za vrednote NOB, Zveza društev general Maister, Zveza društev in klubov MORiS, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora in Zveza vojnih invalidov NOV Trst; zanimivo, da društva VSO ni med podpisniki – vljudno naprošam, naj od države skupaj zahtevajo obnovitev postopka o preprodaji orožja v letih 1991/92. Kaj je bilo s takratno transparentnostjo financiranja? Na katerem računu je pristalo več milijonov nemških mark? Za ta denar se je treba vprašati, kje je. S tem denarjem bi si opomogli Slovenska vojska in policija ter vse naštete domoljubne organizacije.

Srečko Križanec, Štore