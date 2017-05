Kot eden najbolj izstopajočih primerov je bila omenjena koprska občina oziroma njeni »mediji«.

Številni občani Mestne občine Koper (MOK) so konec lanskega leta vladi in pristojnim ministrstvom poslali Prispevek k akcijskemu načrtu strategije lokalne samouprave in v njem med drugim argumentirali, zakaj sta spletni portal ekoper.si in občinsko glasilo KP MOK najhujši primer zlorabe davkoplačevalskega denarja in manipulacije z javnostjo. »Da so občinska glasila mediji, je ena največjih anomalij slovenske ureditve, ki je ne pozna nobena demokratična družba,« so zapisali.

Društvo novinarjev Slovenije in sindikat novinarjev, Transparency International Slovenia, regijski časopisi in medijski strokovnjaki so 7. marca letos poslali poziv ministrstvom za finance, javno upravo in kulturo, da nemudoma odpravijo nedovoljene in netransparentne prakse financiranja oziroma nedovoljeno državno pomoč, ki jo občine namenjajo občinskim »medijem«, in uskladijo področno zakonodajo. »Ugotavljamo namreč, da gre za prakse finančnih pomoči 'medijem', ki nikakor niso v skladu s pravili podeljevanja državne pomoči, kot jih opredeljujeta evropska komisija in ministrstvo za finance. Občinski 'mediji' predstavljajo nelojalno konkurenco gospodarski panogi medijskega založništva in niso v javnem interesu, kot je zapisano v zakonu o medijih (ZMed).«

In kakšni so odzivi odgovornih na omenjene, nikakor ne vse prošnje, pozive, prijave na to temo?

Eno leto po oddaji izhodišč za medijsko strategijo te še ni. V zadnjih različicah pa tudi ni zaznati, da bi se ministrstvo za kulturo želelo soočiti z reševanjem problema občinski »mediji«. Inšpektorat za kulturo in medije v sestavi MK na področju medijev že dolgo ne deluje in tovrstni založniki, ki niso odvisni od svojih bralcev, lahko počnejo, kar hočejo. Odgovorov oziroma aktivnosti pristojnih ministrov in predsednika vlade za odpravo navedenih anomalij pa za zdaj sploh ni zaznati.

Medtem pa koprska občina in njen nevropiar vsak dan bolj odločno izvajata svoje »poslanstvo«, ki je seveda daleč od tega, da bi za visoke zneske občinskega javnega denarja informirala 50.000 občanov o konkretnem delovanju subjektov (na primer 22 KS) lokalne samouprave v občini.

Kdo so stalne tarče napadov, je v petek povzel občinski »medij« Ekoper. Na okrožno sodišče in tožilstvo ter policijsko postajo Koper je MOK podala »javne anonimne ovadbe zoper kriminalno združbo«, ki že vrsto let deluje »zarotniško in konspirativno« zoper župana Popoviča. »Kriminalna združba sestoji iz najmanj enega kriminalista, ene tožilke, ene novinarke, ene sodnice, ene notarke, ene lekarnarke, ene tržne inšpektorice, ene predsednice sodišča, enega piarovca, enega strica iz tujine, enega morilca, enega pogrebnika vsaj enega podjetja, ene porotnice, enega izvedenca in ene časopisne hiše.«

Z nedovoljeno državno pomočjo in našim denarjem nenehno smešijo, podcenjujejo in napadajo pravno državo ter njene institucije, posamezne državljane in funkcije. Občinske »medije« uporabljajo za rohnenje župana proti drugemu tiru in za promocijo dveh (županovih?) civilnih iniciativ, kritizirajo vse, kar ni po godu županu. V več kot 20.000 koprskih gospodinjstev pošiljajo pamflet KP MOK proti beguncem in s podpisi občinskih uslužbencev pod peticijo, s čimer celo pomagajo ustvarjati vzdušje izrednih razmer in nestrpnosti. Sejejo strahovlado proti vsem, ki si upajo drugače razmišljati, kaj šele spregovoriti, diskreditirajo, grozijo.

Ministrstvo za javno upravo z opozorili na dogajanje in suspenz lokalne samouprave s tem opravi, češ da gre »za čar in tveganje lokalne demokracije«.

Volilne kampanje so se na vseh ravneh že začele, tudi za lokalne volitve čez več kot leto dni. Bomo do takrat priča molku pristojnih in obračanju hrbta problemom, za katere pred volitvami morda ne bi bilo vsem všečno iskanje rešitev? Ali je bil nov minister za kulturo postavljen zato, da »vse tiho je bilo«? Je lani sprejeta strategija lokalne samouprave samo še en kos papirja brez vrednosti in realizacije, ki participacijo državljanov visoko postavlja, sicer pa jo na terenu pušča v blatu? Si bodo zaradi svojih dopuščenih moči in avtonomij lahko koprski župan, koprski rektor in še kdo privoščili vse, kar jim srce in interes poželi? Ministrica bo vzdihovala, da saj sodba o mobingu in seksističnem obnašanju še ni pravnomočna, minister za pravosodje bo morda napovedal udarec po mizi, drugi bodo imeli »važnejše« opravke.

Pravna država ali skupnost plemen?

Barbara Verdnik, Škofije