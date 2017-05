Če česa, potem v letošnjem finalu košarkarskega državnega prvenstva ne bo manjkalo želje po osvojitvi lovorike za najboljši klub v Sloveniji. Slednja je seveda prisotna vsakokrat, ko je v igri končna zmaga v kakšnem izmed tekmovanj, a zdi se, da bo tokrat še toliko bolj. Rogaška je draž nastopa v finalu pred dvema letoma že izkusila, a ne tudi zmagoslavja, ko je pokal romal v roke Tajfuna. Olimpija na drugi strani ima v vitrini 15 lovorik za najboljši kolektiv v državi, a po drugi strani njena suša traja že dolgih sedem sezon. Prednost domačega parketa bo imela Rogaška, ki bo danes ob 18. uri gostila prvo tekmo. Druga bo v petek v Tivoliju, moštvi pa igrata na tri zmage.

Povezava med finalistoma v tej sezoni je zelo zanimiva. Olimpija je na zadnji tekmi rednega dela prvenstva ugnala Rogaško, po njej pa je trener Gašper Okorn naredil daljšo analizo, v kateri ni predvidel težav s poškodbami v ligi za prvaka in velike krize, ki je vrhunec dosegla v 7. krogu po porazu ravno s Slatinčani. Takrat se je zdelo, da so se Ljubljančani v boju za polfinale že predali, a nato nanizali pet zaporednih zmag, ki so jih pripeljale do finala. Pomoč so pri tem dobili tudi od Rogaške, ki je v 8. krogu brez kalkuliranja premagala največjega tekmeca zmajev v igri za izločilne boje, Hopse. Čeprav so poškodbe pri Olimpiji stvar preteklosti in je forma moštva v vzponu, vloga rahlega favorita v finalu pripada Rogaški. Slednja je dobila tri od štirih medsebojnih letošnjih obračunov, poleg tega pa je proti Ljubljančanom na domačem parketu nazadnje klonila 16. aprila 2014.

Zdovc zanikal stike z Olimpijo »Morali bomo biti potrpežljivi in čakati svojo priložnost. Rogaška ima prednost, saj igra morebitno odločujočo peto tekmo doma, poleg tega je edina slovenska ekipa, ki ima pozitivno bilanco v medsebojnih obračunih. Tekme pričakujemo precej mirno in brez kakšnih zdravstvenih težav,« pravi Gašper Okorn, ki bi bil v primeru končne zmage prvi trener Olimpije po Juretu Zdovcu v sezoni 2008/09 z dvojno domačo krono. A to mu še ne zagotavlja mesta na klopi zmajev tudi v prihodnji sezoni. Bolj ali manj je že jasno, da na mesto generalnega pokrovitelja kluba prihaja Petrol, na predsedniško pa Tomaž Berločnik (vse naj bi bilo uradno kmalu po koncu finala). Glavna želja za mesto trenerja naj bi bil ravno Zdovc, ki pa je ob našem klicu zanikal kakršne koli stike. »Zelo bi se morali potruditi, da bi me prepričali,« je dejal Jure Zdovc. »V finalu nas čaka specifična košarka, saj si bodo tekme sledile druga za drugo. To pomeni, da časa za počitek ali resnejšo analizo ne bo. Pričakujem izenačene tekme, kjer lahko tehtnico na eno ali drugo stran prevesi tudi utrujenost ali kakšna poškodba. Že prva tekma bo izredno pomembna in naredili bomo vse, da jo dobimo,« sporoča trener Rogaške Damjan Novaković, ki še ne ve, ali bo zaradi poškodbe lahko računal na Miho Fona.