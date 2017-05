Nogometaši v slovenski ligi bodo danes in jutri odigrali tekme 34. kroga. Obeta se pet zanimivih tekem v boju za uvrstitev v kvalifikacije za ligo Evropa in za obstanek.

Tako kot so se v Krškem veselili zmage v Celju po preobratu, so bili razočarani po slabem dnevu Maribora, ki ga je izkoristil Aluminij za presenetljivo zmago proti prvakom. Krčani so še toliko bolj jezni na Mariborčane, saj gre za partnerska kluba, ki sta doslej zgledno sodelovala. Številni nogometaši Maribora kot posojeni igralci nastopajo za ekipo iz Posavja, obenem pa ne smejo igrati za Krško na prvenstvenih tekmah z vijoličastimi.

Koper – Olimpija, danes ob 20.15, sodnik: Kajtazović

Tekma nima le velikega tekmovalnega naboja, ampak je glede na spore zaradi dolgov med predsednikom Olimpije Milanom Mandarićem in koprskim klubom z županom Borisom Popovičem v ozadju še veliko več. Koprčani so dvignili formo in medtem ko ekipa po zaslugi Senijada Ibričića in Rubina Belima zbira točke, je vodstvo kluba vložilo pritožbo zaradi neizdane licence za naslednjo sezono. V Olimpiji so se po zmagi v lokalnem derbiju zelo oddahnili. Proti Domžalam niso osvojili le treh točk, ampak si tudi priigrali psihološko prednost pred finalom pokala ter si skoraj že zagotovili nastop v Evropi. »Ker je pomemben le rezultat, v igri ni lepote, ampak zgolj borbenost in disciplina. Zmaga proti Domžalam je ekipi dala energijo za težko gostovanje,« je povedal trener Olimpije Safet Hadžić.

Verjetni postavi – Koper: Antolović, Horvat, Gregov, Datković, Pučko, Belima, Hodžić, Kokorović, Pekuson, Križman, Ibričić. Olimpija: Vodišek, Bajrić, Mitrović, Zarifović, Štiglec, Miškić, Cretu, Alves, Abass, Benko, Kirm. Naš namig: 1.