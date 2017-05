Večkrat napovedana, a nikoli uresničena širitev pokopališča v Sostrem se bo letos vendarle zgodila. Ljubljanska občina je, potem ko je sredi decembra lani dobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, objavila razpis za gradbena dela, dobavo in montažo opreme na novem delu, ki bo vzhodno od obstoječega, tam, kjer so danes kmetijska zemljišča.

Na občini bodo do konca maja zbirali prijave na razpis, nato pa ugotavljali sposobnost prijavljenih izvajalcev. Izbrane ponudnike bodo povabili k oddaji ponudbe, ki bo podlaga za pogajanja o ceni. Dokaj zamuden postopek se bo verjetno končal sredi poletja, nato pa bo imel izbrani izvajalec pol leta časa za dokončanje vseh del. Razširjeno pokopališče bodo torej verjetno odprli v začetku prihodnjega leta.

Po načrtih naj bi ob glavnem vhodu na južni strani zrasel žarni zid, poslovilni objekt in nadstrešnica bosta v sredinskem delu, na stičišču osi glavne poti in povezovalne ploščadi proti obstoječemu objektu. Tri grobna polja in območje za raztros pepela pa bodo na severni strani novega dela pokopališča. Izvajalec bo moral povezati stari in novi del pokopališča, tako da bo uredil poti in glavni vstop na pokopališče, predvideno pa je tudi novo parkirišče.

Širitev za trideset let

Prve načrte za širitev pokopališča v Sostrem so izdelali davnega leta 1991. A so se konkretni koraki v smeri širitve zgodili čez več kot dvajset let. Najpomembnejši je bil sprejetje občinskega prostorskega akta leta 2014, ko so v mestnem svetu napovedovali, da bo kmalu zatem stekla tudi gradnja. V resnici so v naslednjih dveh letih šele pripravljali projektno dokumentacijo, ki so jo lani tudi dokončali in nato zaprosili za gradbeno dovoljenje.

Skupno bo za prvo fazo širitve pokopališča Sostro ljubljanska občina odštela skoraj dva milijona evrov, sodeč po proračunu zajeten del naložbe predstavljajo samo projekti in odkupi zemljišč. Pokopališče naj bi razširili za več kot 9000 kvadratnih metrov, ki jih je občina odkupila že leta 2013. Glede na to, da je to večja površina od obstoječega pokopališča, ki je služilo okoli 80 let, bi lahko širitev zadoščala za vsaj 30 let, vendar bo velik del obsegal drevored, grobnih polj naj bi v treh etapah prve faze dobili le 675. Skupno naj bi jih bilo na koncu druge faze 1815, vse pokopališče z obstoječim pa bi lahko obsegalo 42.271 kvadratnih metrov. Druge faze širitve pokopališča v Sostrem na ljubljanski občini še ne načrtujejo.