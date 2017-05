Nova doživetja za turiste

Obiskovalci prestolnice lahko se lahko odločijo za nakup posebne turistične kartice Ljubljana, s katero si denimo zagotovijo brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi, prav tako brezplačen je za imetnike kartice ogled nekaterih glavnih znamenitosti mesta, kot so denimo nekateri muzeji in galerije, Ljubljanski grad in vožnja z vzpenjačo ter živalski vrt. Maja so v javnem zavodu Turizem Ljubljana k petnajstim točkam, ki so sicer plačljive, za imetnike turistične kartice pa brezplačne, dodali še štiri nove. Med novimi partnerji so Plečnikova hiša, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Muzej iluzij in Union doživetje z vključenim ogledom proizvodnje, muzeja in degustacijo piva. žir