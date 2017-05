Moljev v omarah ne opazimo zlahka. Če jih vidite letati po prostoru, so to najverjetneje kuhinjski molji, škodljivci iz shrambe, ki so se zaredili v moki ali zrnju. Tekstilni molji namreč ne marajo svetlobe, zato jih skoraj ne boste videli. To pa seveda ne pomeni, da ne obstajajo. Odrasli molji ne naredijo nobene škode na oblačilih, pač pa volnene in druge naravne tkanine jedo ličinke.

Požrešne ličinke naredijo luknje v tkanine Molji najraje izležejo jajčeca v temnih kotičkih omare, kjer najdejo obilico hrane oziroma naravne materiale. Ličinke se razvijejo v nekaj tednih, s tkanino pa se lahko prehranjujejo tudi več mesecev, kar je opazno tudi na oblačilih. Ker ne prenesejo svetlobe, jih najverjetneje ne boste našli na redno nošenih oblačilih, ampak na tistih tkaninah, ki jih za dalj časa shranite v omaro. Še posebno radi gostujejo v vlažnih prostorih, zato poskrbite za redno zračenje (in čiščenje) garderobne omare.

Sezonsko shranjevanje čistih oblačil Najboljša strategija v boju proti ličinkam je zaščita oblačil, preden jih shranimo v garderobno omaro. Temeljito jih operite v pralnem stroju ali ročno, saj se boste s tem znebili tako ličink kot organskih madežev znoja in hrane, s katerimi se prav tako prehranjujejo. To še posebno velja za zimska oblačila, ki v omari čakajo na naslednjo sezono. V sončnem vremenu jih odnesite ven in jih močno skrtačite, zlasti po zakritih delih: pod ovratnikom, pod zavihki, ob šivih. Tako boste odstranili morebitne ličinke, ki so tako majhne, da jih ne vidite s prostim očesom. Oblačila nato zapakirajte v plastično škatlo ali vrečko, ki jo dobro zatesnite. Za zaščito pred kondenzacijo jih pred tem ovijte v kos čistega bombaža.