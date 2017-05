Ustvarite si listnato zavetje Zahvaljujoč pametni zasaditvi in izkoristku prostora so lahko majhne terase zavetje, polno rastlinja, ki jih skriva pred radovednimi pogledi. Ob robovih zasajene rastline ustvarjajo zasebno zeleno oazo, na sredi pa je še vedno dovolj prostora za mizo in stole. Podoben učinek dosežemo s kombinacijo žive meje v nizkih zabojčkih in opore za plezalke, poleg pa lahko postavimo tudi majhno ornamentalno drevo, denimo oljko, ki zasaditvi daje dodatno višino.

Preprosta barvna paleta Če je terasa majhna, je bolje uporabiti omejeno barvno paleto zasaditve, saj le tako rastline naredijo dramatičen vtis. Zgolj dve ali tri vrste rastlin v ličnih vzdignjenih zabojčkih nedvomno pridejo bolj do izraza kot mešanica različnih vrst. Ko na teraso postavimo luksuzno kotno zofo, udoben naslonjač in senčnik za sončne dni, je pravo zatočišče spokoja v mestnem živžavu.

Postavite zeleni zaslon Tudi najmanjše terase lahko preobrazimo s kančkom ustvarjalnosti. Če udobna zofa zasede večji del prostora, namesto lončkov ali zabojčkov z rastlinami, ki bi ga še dodatno zmanjšali, za sedežem ustvarimo zeleni zaslon. Uporabimo denimo bambus, ki ustvari listnato pregrado in nam daje zavetje, obenem pa prostorčku doda barvo in zanimivost.

Ustvarite vtis dvignjenih teras Terasa je lahko zahvaljujoč visoki ograji in bližini sosednjih stavb videti potlačena, toda pameten dizajn spremeni to pomanjkljivost v prednost z izkoristkom polne višine zidu, s čimer ustvarimo vtis terasastega vrta. V dvignjenih koritih raste živa meja, gosto zasajene oljke pa dosežejo vrh ograje. Dvignjena korita v ozadju zofe dodajo še eno plast zelenja. Ko dvignemo rastline, sprostimo prostor na tleh terase, kjer je dovolj prostora za postavitev mize in sedežev ter za gibanje naokoli, še posebno če imamo goste.

Čiste arhitektonske linije V nasprotju s podeželskim vrtom, kjer meje niso natančno določene, urbane terase omejujejo navpične linije. Zato je smotrno izbrati tak dizajn, ki podpira te arhitektonske omejitve, namesto drugačnega, ki bi bil z njimi v nasprotju. To denimo dosežemo z vgrajeno klopjo z naslonom, ki je odsev okoliške urbane arhitekture. Blazine v modnih vzorcih dopolnjuje urejena zasaditev v zabojčkih, med katero prevladujejo strukturalne rastline, kot so trave.

Nekaj velikih rastlin Ko urejamo majhno teraso, nas mika, da bi nanjo zasadili veliko majhnih rastlin, toda v resnici je priporočljivo ravno nasprotno: le z eno ali dvema velikima rastlinama ustvarimo vtis večjega prostora in zelene oaze. To je preverjena tehnika v notranjem oblikovanju, ki se prav tako dobro obnese tudi za zunanje prostore. Visoke rastline in veliki grmi usmerijo pogled navzgor, kar je uporabna dizajnerska zvijača za majhne prostore.