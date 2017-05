Novinarka in umetnostna kritičarka Laura Cumming je za The Guardian zapisala, da "vrhunsko izvirni film Nike Autor, ki se osredotoča na vlake kot simbole upanja in obupa, kolažno sestavlja podvozja Busterja Keatona in današnje imigrantske slepe potnike, posnetke stare železniške linije Beograd-Ljubljana in sodobne podobe ljudi, ki nosijo domov železniške pragove za kurjavo pozimi. Nika Autor je novi John Grierson."

Slovenski paviljon je uvrščen tudi na lestvico britanske spletne platforme a-n desetih paviljonov, ki so nujni ogleda. Platforma a-n z več kot 21.000 člani velja za največjo organizacijo umetnikov v Veliki Britaniji.

Jennifer Higgie, so-urednica ene najpomembnejših mednarodnih revij o sodobni umetnosti Frieze, pa je v članku o vrhuncih nacionalnih predstavitev v beneškem Arzenalu opozorila na Obzornik 63 - Vlak senc, ki ga je ocenila za globoko prepričljivega.