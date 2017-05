Številni bodo prikimali staremu pregovoru, ki pravi, da je stanovanje v celoti opremljeno šele, ko so na oknih zavese. Spet drugim zavese ne pomenijo veliko in imajo raje sodobno opremljena stanovanja z velikimi panoramskimi okni brez zaves ali pa se odločijo za modernejše panelne zavese. Čeprav so želje posameznika pomembne, je predvsem prostor tisti, ki določa, ali bodo zavese potrebne ali ne. »Pri določenih stilih, kot sta na primer klasični in rustikalni, brez klasičnih zaves enostavno ne gre,« pravi Barbara Peterca, svetovalka in strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju tekstila za notranjo opremo, in dodaja, da tudi sicer prostor v največji meri določa, kakšne bodo zavese v njem. »Ko stopim v prostor, me vedno nekaj pritegne in iz tega potem izhajam. Na nekaj se vedno navežem, včasih moje oko pritegne preproga ali slika, nek manjši detajl, spet drugič sedežna garnitura ali pa je vir inspiracije vtis celotnega prostora.«

Zavese so tudi zvočna izolacija Zavese so nekoč označevale družbeni položaj posameznika, saj je veljalo, da več ko jih imaš, bolj si premožen. V sodobnem času pa so predvsem pomemben dekorativni element. »Zavesa naredi prostor, je dekoracija prostora, z njimi pravzaprav prostor povežete v smiselno estetsko celoto. Lahko ima izključno samo estetsko vlogo, recimo kot inštalacija,« pravi Peterca, hkrati pa poudarja, da niso zgolj dekorativni poudarek, temveč imajo tudi praktično funkcijo. »Zavese nas ločijo od zunanjega prostora in skrbijo za našo intimo, saj nas ščitijo pred radovednimi pogledi sosedov in mimoidočih. Prostor je z njimi vedno prijetnejši, saj so zavese tudi zvočna izolacija. Ves tekstil, ki ga umestimo v prostor, poskrbi, da v prostoru ne odmeva, za prijetnejši zvok pa še posebej poskrbi zavesa s svojim gubanjem, ki zvok ujame in ga omili.« Poleg tega pa prostor dobi milejši videz, saj zavese razbijejo njegove ostre robove in ga naredijo mehkejšega. Z njimi uravnavamo svetlobo, hkrati pa lahko zakrijemo tudi kakšno neljubo pomanjkljivost ali poudarimo kakšen zanimiv arhitekturni ali dizajnerski element.

Zavese pustimo za na konec Po besedah naše sogovornice je najbolje, da pri opremljanju svojega doma odločitev o izboru zaves pustimo za na konec: »Nekateri naredijo tudi obratno in se najprej odločijo za zavese ter nato ostale elemente prilagajajo zavesam. Toda zavedati se je treba, da tak način zahteva veliko prilagajanja, saj neprimerno lažje najdete zaveso, ki bo ustrezala vašemu že opremljenemu stanovanju, kot na primer sedežno garnituro, ki bo ustrezala vzorcu vaših zaves. Vsekakor je pred izbiro zaves dobro v stanovanje umestiti sedežno garnituro, na tla položiti preproge in na stene obesiti slike ter nato presoditi, kakšne zavese si lahko privoščimo.« Od prostora je odvisno, ali si bomo lahko privoščili zavese z močnejšimi barvami in vpadljivejšimi vzorci ali pa se bodo zavese morale zadovoljiti s podrejeno vlogo.

Ekspresivne in močne barve zahtevajo več usklajevanja Kot rečeno je prostor tisti, ki bo pomembno vplival na izbor zaves, a precej je odvisno tudi od želja in okusa posameznika. »Pri opremljanju stanovanja zelo rada prisluhnem željam svojih strank, saj bodo navsezadnje one tiste, ki bodo v njem živele. Njihove želje so moje izhodišče, moja naloga nato pa je, da jih pri tem usmerjam in iz danega izpeljemo najboljšo možno rešitev.« Pri izbiri zaves bodimo kreativni in domišljiji pustimo prosto pot. Lahko smo drzni in izberemo zavese ekspresivnih in močnih barv. Seveda bo v takšnem primeru nekaj več usklajevanja s prostorom. Nekateri prostori so že sami po sebi polni barv in vzorcev in kot pravi Barbara Peterca, bi nevtralna barva zavese mrtvo visela in bila z estetskega vidika povsem brez pomena. »Včasih je povsem na mestu, da v takšen prostor umestimo izstopajočo, barvno zaveso. Če pogledate na primer v neko staro angleško stanovanje, boste lahko opazili vrsto različnih vzorcev, ki se med seboj odlično ujemajo. Na vsaki sedežni garnituri je drug vzorec, vsaj tri preproge z različnimi vzorci, potem so tu še zavese in tapete … Seveda pa je doseči skladnost vsega tega svojevrstna umetnost.« Lep primer, kot pravi naša sogovornica, so otroške sobe, kjer lahko poleg črtastih ali rožnatih tapet in barvnih elementov pohištva z zavesami močnih barv prostor povežemo v skladno celoto. Bele zavese bi takšen prostor estetsko povem osiromašile. Včasih potrebujemo le nekaj poguma in domišljije.

Brez zaves je lahko ogrožena naša intima Medtem ko nekateri ne morejo brez zaves, pa drugi nimajo do njih nobenega odnosa. Še več, raje vidijo, da jim zavese ne zakrivajo pogleda skozi okno. Tudi sodobna stanovanja si arhitekti velikokrat zamislijo brez zaves: velika panoramska okna omogočajo krasen razgled in svetle prostore. »Takšna stanovanja so lepa, pa vendar redko ostanejo brez zaves. Stavbe so pogosto zgrajene tako, da je sosed le lučaj daleč in posameznik kmalu spozna, da mu je neprijetno, če mu sosed gleda v krožnik in opazuje, kako iz postelje pomanjkljivo oblečen odhaja na stranišče. Problem nastane, ker so v nekaterih primerih okna tako visoka, da na strop ni mogoče montirati nobenega vodila.« Ena od sodobnih rešitev so tudi panelne zavese, ki še zdaleč niso namenjene le za poslovne prostore. »Gre zgolj za to, da mora biti stanovanje takšno, da vas kliče k panelnim zavesam. Pa tudi vi jih morate imeti radi,« pravi Barbara Peterca in dodaja, da je zanje potreben tudi določen prostor. »Se pravi, imeti morate dovolj prostora, levo ali desno, kamor lahko panele umaknete z okenske površine, sicer vam bodo vedno zakrivali del okna.«

Kakovost, trendi in obstojnost Na vprašanje, ali naj se posameznik pri izbiri ravna po trenutnih trendih, pa naša sogovornica odgovarja, da se bomo v tem primeru lahko znašli v določenih težavah, saj so trendi narejeni predvsem za moderna stanovanja, večina pa jih živi v starejših. Pa tudi sicer se mora posameznik zavedati, da se trendi spreminjajo, zavese pa v stanovanju ostajajo dalj. Trendi se pojavljajo v odtenkih, vzorcih in vedno novejših materialih. Glede barv gredo trendi v dve smeri: moderne so tako nevtralne barve, kot sta bež in siva, ki so namenjene za minimalistična stanovanja, kjer ni barv, kot tudi sladoledne, močne barve. Med trendi velja upoštevati predvsem novosti na področju materialov, v vedno novejših materialih, kjer se je zgodil velik napredek. Gre za poliestre, ki so obdelani na čudovite načine, tako da imamo občutek, da gre za naravni material. »Pomembna pa je tudi kakovost. Materiali so velikokrat sestavljeni in delež naravnega materiala in poliestrov se spreminja in včasih je težko vedeti, katera sestava je najboljša. Gre za to, da tudi številni proizvajalci preizkušajo in tako se nekateri materiali izkažejo za odlične, spet drugi ne tako zelo. Toda vodilni proizvajalci svoje materiale dobro testirajo in njihov material je odličen, temu primerna pa je tudi cena,« pravi naša sogovornica, hkrati pa poudarja, da je kakovosten material lažji za vzdrževanje, cenen material bo lahko vidno slabši že po prvem pranju, predvsem pa je pri kakovostnem materialu doba trajanja občutno daljša. »To je tudi iz ekološkega vidika sprejemljivejše, saj ni toliko odpadkov. Če menjate zavese vsako leto ali na dve leti, to prav gotovo ni prijazen odnos do narave.«