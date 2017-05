Podjetje Kronoterm ponuja rešitve ogrevanja prostorov in gretja sanitarne vode s toplotnimi črpalkami za vse vrste objektov – novogradnje, starejše gradnje, večstanovanjske in industrijske objekte. Toplotne črpalke Kronoterm so na voljo za obnovljive toplotne vire (zrak, voda ali zemlja) z najboljšim izkoristkom za vaše potrebe. Njihova tehnična podpora in svetovanje vam bosta tudi s strokovnim ogledom vašega objekta zagotovila najboljšo izbiro toplotne črpalke za vaše potrebe. S svojo izbrano mrežo visoko kvalificiranih monterjev pa bomo poskrbeli tudi za kakovostno izvedbo in vaše končno zadovoljstvo. Če pa se slučajno pojavijo kakšna vprašanja, vam je servisna diagnostika prek povezave Kronotermove toplotne črpalke na internet (aplikacija Cloud.Kronoterm) na voljo tudi na daljavo.

Lahko s toplotno črpalko tudi hladim prostore? Tako kot je danes vsakomur jasno, da je potrebno ogrevanje, tako tudi hlajenje prostorov postaja vse bolj standardna zahteva. Dejstvo je namreč, da so povprečne poletne temperature vse višje (pa tudi zimske), hkrati pa prihaja do vedno več temperaturnih skrajnosti. V takih razmerah je hlajenje prostorov edina učinkovita rešitev. Toplotne črpalke poleg gretja na primarni strani zagotavljajo hlajenje na aktiven način (reverzibilne toplotne črpalke, kjer pri hlajenju deluje kompresor črpalke) in pa na pasiven način (pri toplotnih črpalkah zemlja/voda in toplotnih črpalkah voda/voda, kjer pri hlajenju delujejo samo primarne črpalke). Na sekundarni strani pa moramo imeti prav tako zagotovljen prenos hladu v prostore, kar lahko izvedemo z dinamičnim hlajenjem (konvektorji) ali z mirnim hlajenjem (talno ali stensko hlajenje). Vse toplotne črpalke podjetja Kronoterm so primerne tudi za hlajenje prostorov. Tako vaše prostore pozimi grejejo, poleti pa prijetno hladijo.

Reverzibilne toplotne črpalke zrak/voda Najučinkovitejši in tudi najcenejši ogrevalno-hladilni sistemi so reverzibilne toplotne črpalke zrak/voda. Omogočajo pozimi ekonomično ogrevanje prostorov in sanitarne vode, poleti pa ogrevanje sanitarne vode in hlajenje. Posebne izvedbe omogočajo v režimu hlajenja tudi izkoriščanje odpadne toplote hlajenja za segrevanje sanitarne vode ali tudi bazena. Reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda, ki omogoča učinkovito gretje pozimi in hlajenje poleti, v obeh režimih omogoča tudi ogrevanje sanitarne vode. Toplotne črpalke zrak/voda podjetja Kronoterm imajo že serijsko vgrajeno možnost tako ogrevanja kot hlajenja prostorov. Konstanten razvoj, testiranja, uporaba najboljših materialov … pa zagotavljajo, da so njihove črpalke med najboljšimi v Evropi že vrsto let (certificirano in potrjeno na mednarodnih inštitutih). Tako z nakupom toplotne črpalke Kronoterm rešite vprašanje ogrevanja in hlajenja.