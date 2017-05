Ta preprosta nasprotujoča si, a hkrati dopolnjujoča dvojnost označuje novonastajajoče stanovanjsko naselje Martinj hrib, ki velja za elitni predel Logatca. Leži nedaleč stran od vstopno-izstopne postaje na avtocesti Ljubljana–Koper. Mimo njega vodi regionalna cesta proti Rakeku in Uncu, v bližini pa je tudi stara cesta Vrhnika–Postojna. Na pristopni (severni) strani meji na nov predel Logatca z novozgrajenimi individualnimi hišami, sicer meji na gozd. Skozi naselje ni drugih prevoznih poti kot le urejen dovoz do stanovanjskih objektov. In do centra Logatca, kjer so vrtec, šola, pošta, banka, trgovine in podobno, je le lučaj.

Zavezani odgovornemu ravnanju

V podjetju EKO-Gradvest, ki naselje gradi, so se zavezali odgovornemu odnosu do ravnanja z energijo in naravnimi viri. Zato stavijo na masivno gradnjo z žgano opeko, ki ima še vedno številne prednosti, kot so tradicija, izkušnje arhitektov in izvajalcev, prilagojenost podnebnim razmeram, trajnost, trdnost, toplotna akumulacija, zvočna zaščita in podobno. Pri sodobni gradnji energijsko varčnih objektov pa niso pozabili na udobje bivanja z zadostno naravno svetlobo in prezračevanjem. Uporabljajo naravi in ljudem prijazne materiale in način gradnje, kar pomembno vpliva na bivalno počutje in zdravje stanovalcev.

Objekti so namreč zasnovani tako, da z ustrezno izolativno zasteklitvijo izkoriščajo optimalno lego sončne poti čez dan. Kot rečeno, gre za kakovostno klasično gradnjo energijsko varčnih oziroma nizkoenergijskih objektov z opečnimi nosilnimi stenami, ki akumulirajo notranjo toploto, jo sproščajo v prostor in tako ohranjajo razmeroma konstantno temperaturo. Tankoslojna termoizolacijska kontaktna fasada ima 16 centimetrov debelo izolacijo iz kamene volne, kar ni zanemarljivo z energetskega, ekološkega pa tudi protipožarnega vidika - tako za objekte kot tudi gozdnato okolico... Stavbno pohištvo je zastekljeno s trislojnim termopanskim steklom s toplotno prevodnostjo 0,7 W/m2K. Za ogrevanje bodo uporabljene tipske toplotne črpalke zrak/voda. Strehe imajo leseno ostrešje in jekleno kritino s peščenim posipom, ki blaži hrup dežnih kapelj in upočasnjuje vodni curek. Pozimi preprečuje zdrs snega. Pri kakovostni gradnji vztrajajo predvsem zato, da bi sedanjim in bodočim kupcem zajamčili dolgo življenjsko dobo objektov brez nepotrebnih vmesnih sanacij, kar pomeni manjše sprotne obratovalne stroške in morebitne stroške vzdrževanja.