Tako imajo danes v svoji ponudbi več kot 16.000 izdelkov od avtomobilske panoge do vrtno-kmetijskega programa, kjer zastopajo vse od gozdarstva, vinogradništva, sadjarstva, poljedelstva do izdelkov za dom in vrt. Ekskluzivno zastopajo blagovne znamke, kot so akumulatorji Moll in Vesna, avtokozmetika Ma-Fra, gozdarski vitli Igland, škropilnice DiMartino, visokotlačni čistilniki in orodje Michelin, kosilnice Orec, Marina Systems, Ecotech in Benassi. Prav tako zastopajo in distribuirajo olja in maziva Ina, vodni program Gardena, kosilne traktorje McCulloch in motorne žage Jonsered.

Podjetje Tabakum je kratica za TAsev Blažo AKUMulatorji, podjetje pa se je razvilo iz akumulatorske delavnice Blaža Taseva, ustanovljene leta 1974. Leta 1991 je registriral podjetje, takrat pa se je zrušil jugoslovanski trg. Pred tem so načrtovali širitev na jugoslovanski trg, tudi proizvodnjo akumulatorjev, dejavnost pa so preselili iz središča Novega mesta (nedaleč od bolnišnice) v novo gospodarsko cono na Cikavi. Lastniku je bilo v novih tržnih razmerah takoj jasno, da butična proizvodnja akumulatorjev nima prihodnosti. Oče Blažo je močneje vključil sina Goceta in mu predal vodenje podjetja, skupaj pa sta začrtala pot še na druga področja. Akumulatorji tako še vedno predstavljajo pomemben del poslovanja podjetja, zadnja leta se širijo tudi na področje avtomobilske branže, po letu 2000 pa so se še širili tudi na področje kmetijske mehanizacije in vrtnega progama.

Pristop do kupcev kosilnic za zahtevne terene je bolj zahteven, saj mora kupec spoznati in videti vse prednosti takih strojev, s pomočjo katerih je mogoče delo opraviti bistveno hitreje, z manj napora in tudi bistveno bolje. Podjetje je konec aprila pripravilo praktičen prikaz uporabe kosilnic za zahtevne terene – za košnjo brežin, košnjo grmičevja in podrasti ter za košnjo urejenih trat, na predstavitvi pa je presenetilo tudi število predstavljenih strojev, s katerimi so izvajali delovne operacije. Poglejmo le nekatere, in sicer po področjih uporabe.

Veliki nakloni

Za košnjo brežin z do 40-stopinjskim naklonom (kar je ogromno) večina lastnikov zemljišč uporablja kosilnice na nitko. Delo je naporno, rezultati skromni. Tukaj izstopajo kosilni traktorji Orec, ki imajo zaporo diferenciala, zavoro, ki olajša vožnjo navzdol, in druge rešitve, ki omogočajo košnjo tudi na najbolj strmih terenih, predvsem pa tudi zelo nizko težišče. Ponujajo več traktorjev in kosilnice od trikolesnih do štirikolesnih. V tem segmentu so zanimivi tudi motokultivatorji Eurosystem, tudi z dvema ločenima hidrostatičnima pogonoma in podobnimi rešitvami.

Kosilnice Ecotech so stroji, namenjeni košnji grmičevja in podrasti, ki se ne ustavijo ob nobeni podrasti in uspešno nadomeščajo težke mulčerje. Da omogočijo tako uspešno delovanje, imajo nekateri tipi dva neodvisno delujoča motorja. Swing je patentiran sistem, ki omogoča delo na brežinah tudi s stoodstotnim naklonom (45°) s 4-taktnim motorjem. S tem sistemom lahko nastavite naklon motorja v desno ali v levo v več pozicij.