Prava temperatura Problematika nastavljanja klimatske naprave je pereča tako v vozilih, še posebno pa v stanovanjih. S pomočjo dobre naprave in pravilnega upravljanja lahko dobite prijetno ohlajeno stanovanje ali avtomobil, lahko pa tudi tisti nadležni prehlad, ki se ga v povezavah s klimatskimi napravami tako pogosto omenja. Vzrok zanj pa je skoraj praviloma napačno naravnana klimatska naprava. Svežina, ki jo omogoča klimatizacija, bo prijetna, če se držimo pravil uporabe klimatske naprave. Klimatizacija je mehansko hlajenje prostora, pri katerem so temperatura, vlažnost, prezračevanje in čistoča zraka kontrolirani, sodobne klimatske naprave pa omogočajo uravnavanje vseh štirih parametrov. S pomočjo naprave moramo doseči stanje, v katerem ne čutimo hladu in ne vročine in je gibanje zraka prijetno oziroma ga ne čutimo, ko se zrak ne zdi ne suh in ne vlažen. Osnovno pravilo uporabe klimatske naprave je, da temperatura ne sme biti prenizka glede na zunanjo temperaturo. V obdobjih vročine je optimalna temperatura prostora 23–25 stopinj Celzija in je priporočeno, da temperatura v klimatiziranem prostoru ni več kot 5–8 stopinj Celzija nižja od zunanje. Relativna vlažnost v prostoru naj bo 40–60-odstotna. Klimatska naprava naj bo nameščena tako, da osebe v prostoru ne občutijo neprijetnega gibanja zraka.

Način uporabe Zaradi nepravilne uporabe lahko pride do nekaterih zdravstvenih težav, zlasti z dihali, in neprijetnega počutja zaradi prevelikih temperaturnih razlik pri prehajanju med hlajenimi in nehlajenimi prostori. Pri povečani vlažnosti pa obstaja nevarnost razmnoževanja mikroorganizmov. Po drugi strani pa presuh zrak lahko povzroči srbenje kože, pekoče grlo in oči. Tako lahko klimatske naprave, pri katerih filtri niso redno čiščeni in vzdrževani, povečajo prisotnost snovi, ki lahko povzročajo zdravstvene težave, enako pa velja tudi za klimatske naprave v avtomobilih. Kako torej uporabljati klimatsko napravo. V osnovi med uporabo zaprite okna in vrata. Klimatska naprava prostora ne prezračuje, zato je nujno občasno na hitro odpreti okno in prostor dodatno prezračiti. Termostat nastavite na temperaturo 3–4 stopinje nižje od zunanje temperature. Po ohladitvi prostora preverite nastavitev regulatorja vlažnosti, saj to izboljša počutje in tudi prihrani energijo. Za ohladitev prostora je potreben določen čas in nastavitev termostata na najnižjo možno temperaturo ga ne bo skrajšala. To pomeni, da je najbolj potratno in tudi za uporabnika prostorov neprijetno in morda celo nevarno za razvoj bolezni le občasno vklapljanje klimatske naprave s polnim pihanjem. Naj bo stalno vklopljena, termostat pa je tisti, ki skrbi za uravnavanje vseh parametrov. Tudi to je eden od razlogov, da vam priporočamo nakup kakovostne klimatske naprave s termostatom, ki naj ima tudi možnost časovnega vklopa (ali celo daljinskega s pomočjo telefona) in se lahko ohlajanje vklopi že pred vašim prihodom domov.

Vzdrževanje Je pa tudi s tem segmentom tesno povezano vzdrževanje klimatskih naprav. Sami lahko izvedete čiščenje ali zamenjavo nekaterih filtrov, serviserji pa bodo ob letnem servisu pred sezono opravili čiščenje, izpihovanje in dezinfekcijo notranje in zunanje enote, kontrolo, čiščenje in zamenjavo filtrov, kontrolo količine plina v sistemu in po potrebi dodajanje, kontrolo hladilnega sistema, delovanja elektronike in daljinskega upravljalnika ter čiščenje in preizkus odvoda kondenzata ter preizkus delovanja klimatske naprave.