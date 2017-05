Rider R214 AWD je nadgradnja prodajno zelo uspešnega modela z dvokolesnim pogonom. Pri ostrem zavoju pusti za sabo nepokošen krog s premerom 30 centimetrov, opremljen je s kosilno enoto Combi 94 ali Combi 103 s tremi rezili (preizkusni rider je imel širše, 103 centimetre široko kosišče), travo kosimo na deset različnih višin med 25 in 75 milimetri. Rider je značilne ozke konstrukcije, a kljub temu gre za precej velik stroj, ki tehta 226 kilogramov. V dolžino meri 190 centimetrov, širok pa je 89 centimetrov (kosišče je širše). Prednje kosišče, ki ob straneh sega prek koles, nam omogoča, da med košnjo dosežemo tudi sicer nedostopna mesta pod grmovjem in cipresami, kar zmanjša potrebo po ročnem delu.

Brez slepe ulice Razjasnimo odnos riderjev in neravnega terena. Kot parkovne kosilnice so najprimernejši za košnjo ravnega ali zmerno nagnjenega travnika, pomembna je tudi izravnanost površine. Neenakomeren teren z jamami, izboklinami, krtinami in koreninami moramo namreč kositi previdneje, saj se rider na neravni podlagi ziblje, tudi krmilo moramo držati trdneje, da ohranimo smer. Izbokline so problematične tudi zaradi širokega kosišča, s katerim lahko pri prenizki košnji tako zajamemo krtino, da rezila udarijo ob zemljo. Po drugi strani pa zglobnega traktorja prav nič ne motijo ovire na travi, kot so drevesa, gredice, ozke poti in prehodi. Zaradi okretnega gibanja in spredaj nameščenega kosišča lahko zelo natančno kosimo brez posebnega truda. Rider je na neki način le nekajkrat povečana vrtna kosilnica – namenjen je za redno košnjo velikih razgibanih površin, na katerih dosežemo izjemno lepo pokošeno travo po vzoru vrtnih kosilnic. Izkušnje z Riderji s pogonom na dve kolesi kažejo, da se lahko kolesa zavrtijo v prazno že na manjši klančini, kar je zlasti pogosto na vlažni travi. Kosimo lahko le položen klanec, brez zaleta (na primer pri vzvratni vožnji iz »slepe ulice« med grmovjem) pa lahko kaj hitro podcenimo vdolbino, kolesa se zavrtijo v prazno in obtičimo. Pri košnji z dvokolesnim riderjem moramo torej dobro poznati njegove sposobnosti, da stroja ni treba reševati iz zagate s pomočjo močnih rok.

Manj poškodb na travi Pri košnji z Riderjem 214 AWD se nam to ni zgodilo. Kot koza je celo z vključenim kosiščem splezal v vsak klanec, predstavo ponovil pri vzvratni vožnji in celo pri speljevanju sredi klanca. Pogon je bistveno vplival na hitrost košnje in velikost površine, ki smo jo lahko obdelali, saj smo kosili tudi območja, ki bi se jim z drugimi stroji izognili. Posledica štirikolesnega pogona je tudi lepša trava, saj zdrs koles pri dvokolesnem pogonu hitro poškoduje rušo. Štirikolesni pogon omogoči košnjo po vsakem terenu, saj je speljal tudi v klance, ki so bili že zdavnaj prek meja varnega dela. Pri košnji s takšnim strojem moramo biti previdni, saj določene posebnosti vožnje na klancu ostajajo. Riderji so ozki stroji z relativno visokim težiščem, zato smemo z njimi vzdolžno kositi le na terenu z najmanjšim nagibom. Odsvetujemo tudi vsako obračanje na klancu, saj se pri nepremišljenem manevriranju hitro zgodi, da začutimo, kako bi stroj ob močnejšem sunku lahko prevrnili. Štirikolesni pogon torej ne sme biti možnost za brezglavo košnjo v klanec. Previdni smo bili tudi med vožnjo po klancu navzdol, saj se je pri zaviranju pogosto zgodilo da se je zaradi močnih sprednjih zavor zadnji konec kosilnice ne glede na spuščeno kosišče dvignil od tal; kolesa so izgubila stik s podlago in ob nepazljivosti lahko v takšnem trenutku izgubimo nadzor. Pojav ni omejen zgolj na klanec, saj se je enako zgodilo tudi pri zaviranju na ravni cesti. Obnašanje riderja na klancu in pri zaviranju lahko izboljšamo tako, da na zadnjo premo namestimo uteži, ki jih Husqvarna ponuja kot dodatno opremo. AWD Rider je torej še vedno kosilnica, namenjena zmerno nagnjenemu terenu – izjemna je na velikih razgibanih površinah z zmernimi valovitimi klanci, na katerih želimo travo kot iz parka.

Dvovaljni motor, hitri pospeški in precizen nadzor R214 AWD je opremljen z dvovaljnim motorjem Briggs&Stratton. Sposobnosti motorja s 656 cm3 prostornine nas niso pustile hladnih. Na tlakovani površini se obnaša skoraj kot manjši traktor – zvok je zagotovo pravi, tudi pospeški, da je za voznikovim hrbtom zmogljiv motor, potrjuje tudi končna hitrost. Po naši oceni porabimo za eno uro košnje od štiri do pet litrov bencina, poln dvanajstlitrski rezervoar pa zadostuje za približno dve uri in pol košnje. Preizkuševalec Peter, ki je vozil rider na tokratnem testu, svoj vinograd sicer kosi s Husqvarnino traktorsko kosilnico. Ker mu je bližje robustna konstrukcija traktorja z rezilom, skritim med eno in drugo osjo, ga je rider navdušil predvsem z voznimi lastnostmi in enostavnim upravljanjem. Okretnost zglobnega vozila je neprimerljiva z drugimi podobnimi stroji, saj lahko naprej ali vzvratno kosimo v majhnem krogu tik ob grmovju ali drevesih ob neposrednem pogledu na kosišče. Voznik ima nad košnjo popoln nadzor s sedeža, ob katerem je tudi ves nadzor nad napravo – na konzoli na voznikovi desni strani nastavljamo višino košnje, poleg sta ročica za vklop rezil in ključ za zagon. Celoten nadzor nad hitrostjo in smerjo košnje poteka prek pedal, ki so dovolj občutljiva, da je možna tudi košnja »na centimeter«. Hitra košnja je možna pri dovolj nizki travi in ravni površini, saj se vožnjo po neravni podlagi najbolj občuti v rokah. Volan moramo na slabši travni površini držati precej trdno, a mišice na rokah so edini del telesa, ki čuti utrujenost po dolgotrajni košnji.