Najpomembnejša lastnost insekticidov iz piretrinov je, da so skoraj nestrupeni za toplokrvne živali in ljudi. Poleg tega se na svetlobi in zraku hitro razgradijo, zaradi česar se ne kopičijo v okolju in ne puščajo strupenih ostankov na rastlinah, zato spadajo med najbolj varne insekticide, njihova uporaba pa je dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Pri gojenju vrtnin in negi okrasnih rastlin jih pogosto uporabljamo za zatiranje številnih vrst listnih uši, resarjev in rastlinjakovega ščitkarja, primerni pa so tudi za zatiranje škodljivcev na vinski trti, predvsem ameriškega škržatka in gosenic grozdnih sukačev. Zadnja leta je postala nevaren škodljivec plodov jagodičastega sadja, grozdja in koščičarjev tudi plodova vinska mušica. Ker napada predvsem zoreče plodove, ki so tik pred obiranjem, so piretrinski insekticidi zelo primerni za njeno zatiranje, saj imajo kratko karenčno dobo: vrtnine in plodovi so ponavadi primerni za prehrano že tri dni po škropljenju.

Za zatiranje škodljivcev v vrtovih, rastlinjakih, sadovnjakih in vinogradih je primerno uporabiti naravni insekticid iz piretrinov v obliki koncentrata, ki ga raztopimo v določeni količini vode. Pomembno je, da pripravimo samo toliko škropiva, kot ga bomo potrebovali, in ga porabimo takoj. Rastline je treba temeljito poškropiti z vseh strani, še posebno po spodnji strani listov. Najprimernejši del dneva je večer, nikoli pa ne škropimo v vročini in pri močnem soncu, ker se piretrini na svetlobi zelo hitro razgradijo. (ktm)