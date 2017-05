V podjetju Astech se zavedamo, da je konkretna predstava o videzu modelov, njihovi obliki in dimenzijah, glasnosti delovanja ter o vseh pomembnejših funkcijah, ki so potrebne za zagotavljanje maksimalnega udobja v prostoru, za uporabnika zelo pomembna. Naši strokovni sodelavci imajo na področju klimatskih naprav več kot 15 let delovnih izkušenj. Nasveti in konkretna shematska predstava so ključni za vaše udobje in pravilno delovanje naprave.

Strankam priporočamo da si pred vsakim nakupom oziroma montažo naš pooblaščeni monter brezplačno ogleda vaš prostor in strokovno svetuje pri izboru in načinu namestitve vaše klimatske naprave. Osebni stik s strokovnjakom je zelo pomemben za doseganje želenih rezultatov in optimalnega prihranka pri porabi energije.

Zakaj izbrati naše podjetje? - Zaupanja vredno podjetje z odličnimi referencami; - vrhunska ponudba klimatskih naprav najkakovostnejših proizvajalcev; - vse storitve na enem mestu; - prilagodljivost in odzivnost po vsej Sloveniji; - zagotovljena tudi servis in vzdrževanje.