»Imel sem priložnost igrati za prvorazredno organizacijo in pred najboljšimi navijači v zgodovini športa. Ko sem igral v New Yorku 20 let, sem se naučil, da čas beži, spomini bledijo, toda družina ostane za zmeraj. Večno bom hvaležen, da sem del družine Yankees,« je povedal Jeter, ki je ob tej posebni priložnosti prejel prstan iz 14-karatnega belega zlata ter repliko njegovega dresa. Jeter je bil kar 13 let kapetan New York Yankees, dlje v tej vlogi ni bil še noben igralec.

V severnoameriški baseballski ligi MLB je 42-letnik pustil globoke sledi: petkrat je bil zmagovalec velikega finala lige MLB, tako imenovanega world series, po dolgih 20 letih pa je končal profesionalno kariero s 3465 udarci, kar je šesti najboljši dosežek v zgodovini MLB.

V svoji dolgoletni karieri je poleg petih zmagoslavij v velikem finalu lige še 14-krat zaigral na tekmi zvezd v ligi MLB, leta 2000 pa je osvojil obe najbolj prestižni posamični nagradi v baseballu: izbran je bil za najbolj koristnega igralca MLB, hkrati pa je prejel prestižno nagrado Babe Ruth.