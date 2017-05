Testne vožnje na poligonu in v prometu, prikazi in čisto prave dirke

Izkoristite odlično priložnost in se na štirih sejmih s terenskimi vozili popeljite po Off-Road Showu, ali pa se z lahkimi gospodarskimi vozili in motorji Harley-Davidson odpeljite v promet na celjske ulice. Ne zamudite prikazov in predstavitev vsega, kar je pomembno za vidnost in varnost motoristov v cestnem prometu, bleščečih predelanih motorjev na Custom Showu, čisto pravih dirk motociklov … Poučno in adrenalinsko bo vse štiri sejemske dneve, poudarjajo v Celju.

Strokovna svetovanja in aktualni posveti

Sekcija avtoserviserjev OZS, dolgoletni pomembni partner in sooblikovalec najstarejšega med štimi sejmi Avto in vzdrževanje, bo na sejmišču izvajala svetovanja in pomoč za svoje člane. Pripravili bodo različne delavnice (na razstavnem prostoru sekcije se bo izmenjalo več različnih vozil na električni pogon in proizvajalci bodo predstavljali, kaj je pomembno pri vzdrževanja takega vozila), predstavili bodo novo spletno stran sekcije ter pripravili aktualno okroglo mizo o vplivu popravil vozil na varnost v cestnem prometu.

Na sejmih se bo zgodila tudi razglasitev Slovenskega gospodarskega vozila leta 2017. Strokovnjaki Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru pa prvi sejemski dan z domačimi in tujimi strokovnjaki pripravljajo še strokovni posvet o logistiki prihodnosti.