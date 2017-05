Chelsea se je 16. aprila po porazu z rdečimi vragi v 33. krogu znašel pred težkim zaključkom angleškega prvenstva, v katerem se je nekaj tekem pred tem še zdelo, da ne bodo imeli težav ohraniti prednost pred drugouvrščenim Tottenhamom. Nogometni strokovnjaki so slavili taktično zmago trenerja rdečih Joseja Mourinha, ki naj bi takrat našel recept, kako si podrediti Londončane.

Modri so odločen odgovor ponudili že na naslednji tekmi, in sicer prav proti neposrednemu tekmecu Tottenhamu. Srečanje morda ni štelo za točke v prvenstvu, saj je šlo za polfinale FA pokala, toda italijanski strateg Antonio Conte je znova pokazal kanček svoje genialnosti in zanetil šampionsko samozavest. Edena Hazarda, ki je bil doslej osrednje ime modrih v napadu, je na igrišče poslal šele v drugem polčasu ob rezultatu 2:2. Učinek, gol in podaja za preboj v finale.

Odločna zmaga je bila kajpak zelo pomembna za vzdušje v ekipi, kar se je pokazalo v seriji štirih prvenstvenih zaporednih zmag, zadnja pa je po porazu Tottenhama proti West Hamu pomenila tudi dokončno potrditev naslova angleških prvakov. Slavje, ob katerem sta branilec David Luiz in najučinkovitejši napadalec Diego Costa na novinarski konferenci ugrabila trenerja Conteja, se bo danes ob 21.00 nadaljevalo na domačem stadionu Stamford Bridge, ko v goste prihaja Watford.

Tottenham se je poslovil od naslova in svojega stadiona Mauricio Pochettino, argentinski dirigent letošnje druge najboljše ekipe, se je s svojimi varovanci v boju za naslov opekel že lani. Prav Chelsea je zadal Tottenhamu enega ključnih porazov v silovitem zaključku sezone, ko je ta še lovil vodilni Leicester City. Letos si klub iz predmestja Londona ni želel ponoviti scenarija, a prav to se je zgodilo ob nedavnem porazu proti West Hamu, ki je prekinil navdušujočo serijo devetih zaporednih zmag. Ob drugem zaporednem slovesu od tako željenega naslova prvaka so se igralci in navijači Tottenhama poslovili tudi od znamenitega domačega stadiona White Hart Lane. Za nekoliko boljši priokus so z 2:1 premagali Manchester United, ki s porazom izgublja boj za prva štiri mesta in lahko na ligo prvakov računa le še z osvojitvijo evropske lige. Za igralce Tottenhama je bila to 14. zaporedna domača zmaga, kar je klubski rekord. Spurs se sicer od svojega stadiona poslavljajo po 118. letih, novega pa bodo gradili na istem mestu in bo po načrtih nared za sezono 2018/19. Sprejel bo 61 tisoč nogometnih navdušencev.