Na začetku bodo malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10 odstotkov delnic NLB, nato pa 90 odstotkov delnic še institucionalnim vlagateljem. Prodajalec bo na koncu delnice prerazporedil iz institucionalne tranše v tranšo za male vlagatelje ali obratno, odvisno od količine vpisov v posamezni tranši, je razvidno iz objavljene namere za IPO delnic NLB.

»Ponosni smo, da smo prišli do te točke v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države. NLB je dosegla velik napredek pri svoji poslovni uspešnosti s ponovno vzdržno dobičkonosnostjo ter izboljšano kakovostjo sredstev, zato menimo, da je pripravljena na novo obdobje delovanja v zasebni lasti,« je ob tem dejala predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidia Glavina.

Naslednja faza razvoja

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak pa je izrazil zadovoljstvo nad ponujeno priložnostjo, da uprava banke lahko popelje NLB v naslednjo fazo razvoja kot družbo v mednarodni lasti. »V zadnjih nekaj letih nam je uspelo doseči dobre rezultate in veselimo se novega obdobja po zaključeni privatizaciji, ko bomo lahko še naprej prispevali k večji vrednosti za vse naše deležnike,« je dejal ob objavi namere za prodajo NLB.

Prodajo najmanj polovice banke, h kateri se je država zavezala leta 2013 v zameno za soglasje Evropske komisije k sanaciji banke z državno pomočjo, vodi SDH. Danes so zeleno luč za to prižgali nadzorniki holdinga. Ti so o tem odločali po tistem, ko je država minuli teden dobila soglasje Evropske komisije, da banko proda v dveh korakih, in sicer najmanj polovico do konca leta leta, 25 odstotkov minus eno delnico pa do konca prihodnjega leta.

Svetovalec SDH pri prodaji je Deutsche Bank, podružnica London, ki deluje kot edini globalni koordinator in skupaj z J.P. Morgan in UBS kot skupni vodilni organizator. Wood & Company Financial Services deluje kot sovodilni organizator in NLB kot domači sovodilni organizator. Objavi namere za IPO navadno v približno dveh tednih sledi objava prospekta za IPO z razponom cene za delnico banke.

NLB je minuli petek objavila četrtletne rezultate. Skupina je v prvih treh mesecih leta ustvarila 81,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 56 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in več kot dve tretjini lanskega skupnega rezultata. Matična banka pa je v tem obdobju ustvarila 58,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 39 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in praktično toliko, kot je znašal lanski dobiček.