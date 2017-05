Gostje so v uvodu z goloma Ryana Johnsona (5.) in Jamesa Neala (9.) hitro povedli z 2:0 in napovedali, da bodo v Anaheimu slavili še drugič zaporedoma. A ko je v zadnji minuti prvega dela znižal Sami Vatanen in ob tem popravil okvir gola, Jakob Silfverberg pa nato izenačil v uvodni minuti druge tretjine, je že bilo jasno, da se Anaheim ne misli predati. »Zelo pomembno je, da smo hitro odgovorili,« je po tekmi povedal trener Anaheima Randy Carlyle in priznal, da je bil pritisk pri zaostanku z 0:2 zelo velik.

Ekipi sta bili s tem spet na začetku. To se je ponovilo tudi po tem, ko je Filip Forsberg v 28. minuti gostom ponovno zagotovil vodstvo, toda Ondrej Kase je le tri minute kasneje vnovič izenačil. Anaheim je prvič povedel v 38. minuti po nenadnem strelu Nicka Ritchieja in zadržal to prednost do konca tekme. V zadnji minuti je pomembno zmago potrdil še Antoine Vermette.