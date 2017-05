Uporabite jo za zaščito pekačev Saj vemo, to je zoprno opravilo, vendar pa vam bo prihranilo eno še precej bolj zoprno opravilo. Če boste pekli neposredno na pekaču, se bo hrana nanj prilepila in zažgala, zato jo bo težko odstraniti, če pa boste pekli na foliji, jo morate na koncu le odstraniti s pekača in zavreči – in čiščenje je praktično končano. Ne pozabite, da se hrana prime tudi na folijo, zato morda ne bo odveč, če jo malce naoljite. Uporaba aluminijaste folije pri peki ima še dodatno prednost: hrana bo bolj hrustljava, kar pomeni, da bo tudi bolj slastna.

Ne položite je na dno pečice, da prestreže sokove Številni počno prav to: dno pečice obložijo z aluminijasto folijo in tako poskrbijo, da med peko ostane čista. Gre sicer za precej učinkovito tehniko, ki pa občutno poslabša kakovost peke in na dolgi rok lahko celo poškoduje vašo pečico. Strokovnjaki pravijo, da se zaradi folije na dnu pečice hrana segreva manj enakomerno, kar pomeni, da so nekateri deli že preveč prepečeni, drugi pa še surovi. Pokrivanje dna pečice s plastjo folije tudi ni najboljša izbira za »zdravje« pečice. Morda je res bolj naporno, a vseeno je boljše, če razlito tekočino po peki preprosto obrišete.

Prekrijte z njo meso med peko Če pečete velike kose mesa, kot so denimo cel piščanec, puran ali pečenka, je včasih težko poskrbeti, da so pečeni povsem enakomerno. Zunanji deli mesa so lahko že zažgani, še preden se notranji sploh spečejo, sploh če pečete pri višjih temperaturah. Če pokrijete meso z velikim kosom aluminijaste folije, zlahka rešite ta problem. Preprosto ohlapno prekrijte cel pekač s folijo in tako pecite meso večino časa, nato pa jo ob koncu pečenja odstranite, da se lahko naredi hrustljava skorjica.

Ne uporabljajte je v mikrovalovni pečici Ste že kdaj pozabili vzeti žlico iz skodelice, ki ste jo dali v mikrovalovno pečico? Se spomnite, kaj se je zgodilo? Verjetno prizor ni bil preveč lep, a točno to se bo zgodilo, če boste v mikrovalovno pečico dali aluminijasto folijo. Aluminij odbija valove, ki delujejo v mikrovalovni pečici, zaradi česar se hrana ne segreva enakomerno, poleg tega pa lahko pečico tudi poškodujete.

Proti vonjavam v hladilniku in zamrzovalniku Hrana z močnim vonjem lahko popolnoma zavzame vaš hladilnik in zamrzovalnik. Če boste uporabili aluminijasto folijo in hrano zavili vanjo, pri tem pa pazili, da spoje res tesno zatisnete, boste s tem zlahka rešili to težavo. Aluminijasta folija je tudi odlična izbira za zamrzovanje. Če hrano dobro zavijete, boste ustvarili praktično nepredušno okolje, kar pomeni, da bo bolje prenesla zamrzovanje.