Igralca sta glede na prikazano igro pred odprtim prvenstvom Francije, z začetkom 29. maja, nesporna favorita, saj sta gledalcem v španski prestolnici pričarala letošnji vrhunec peščene sezone. Vprašanje je le, kako dober tenis bo lahko po povratku s premora prikazal Roger Federer, ki je blestel v uvodu sezone na trdi podlagi. Andy Murray in Novak Đoković namreč trenutno nista v pretirano dobri formi.

Đokovića je v polfinalu brez pretiranih težav premagal ravno Nadal, ki je ob tem prekinil kar tri leta in sedem dvobojev dolg črn niz proti Srbu. Drugi finalist letošnjega mastersa v Madridu Thiem je za vstop v finale premagal zelo neugodnega Pabla Cuevasa. Urugvajec je v zadnjem času odličen na pesku in je proti Aleksandru Zverevu v četrtfinalu poskrbel za eno najlepših točk turnirja.

Ponovitev finala, ki sta ga Nadal in Thiem odigrala v Barceloni le 14 dni pred tem, je bila obet za izjemen tenis. Španec je takrat slavil s 6:4 in 6:1, mladi Avstrijec pa se je iz poraza očitno naučil veliko. Tokrat je zdržal tudi v trenutkih, ko so napake štele dvojno. Po hitrem odvzemu servisa nasprotniku v tretji igri prvega niza in dobrem začetnem udarcu, se je Nadal z odlično obrambo vrnil šele v šesti igri. Resda je imel Thiema v deseti pri 0:40 že na kolenih, ampak to še ni pomenilo konca prvega niza.

Boj top spin udarcev Samozavestni Avstrijec se namreč ni predal; obranil je vse zaključne žogice in uspel izsiliti podaljšano igro, ki se je izkazala za povzetek dotedanjega odličnega tenisa. Boj top spin udarcev in neverjetnega pokrivanja igrišča je v določenih trenutkih deloval na meji mogočega. Skoraj polovica točk je bila osvojena z winnerji, torej brez odgovora nasprotnika. Oba igralca sta imela na voljo zaključne žogice, po 80 minutah igre pa so odločili centimetri, ko je z napadalnim forehandom napako storil Thiem (10:8). Drugega je z odvzemom servisa otvoril Nadal in nato vse do zaključka deloval zanesljivo ob svojem začetnem udarcu. Avstrijec nikakor ni popuščal, poizkusil je celo s 'Federerjevo' specialiteto zgodnjega prihoda na mrežo, a Španec, ki je igral še bolje kot v uvodu, se je iz godlje rešil z odlično diagonalo. V deveti igri je imel znova številne priložnosti za zaključek srečanja, toda Thiem se je izkazal s pogumno in zanesljivo igro ter prisilil Španca v serviranje za zmago. Thiem se je v odločilni igri sprostil in povedel s 15:40, toda svojo nepopustljivost je znova razkazoval tudi kralj peska, ki mu je bilo tokrat gotovo v pomoč tudi domače občinstvo. Še bolj pa izjemno nizko število neizsiljenih napak in ponovno priborjena samozavest. Za Rafo je to že peti osvojeni turnir v Barceloni in 30. karierni turnir serije masters, s čimer je izenačil rekord Đokovića.