Ko se je vodilni Triglav v prvem spomladanskem krogu z zmago z 2:1 vrnil z gostovanja pri prvemu konkurentu Dobu in povišal prednost na sedem točk, se je zdelo, da bo brez težav nadziral vrh lestvice. Ko je bila pred njimi le še ciljna ravnina, se je izkazalo, da je lahko prvoligaški izziv tudi svojevrstno breme, kar se je pokazalo z nepričakovano razprodajo točk, medtem ko je Dob zastavil serijo zmag in postal spet resen tekmec za naslov. A le do tretjega kroga pred koncem, saj je v sobotnem derbiju s tretjim Ankaranom priigral le točko in Kranjčanom na stežaj odprl vrata v prvo ligo. Točkovno so vanjo vstopili že po 37 sekundah tekme proti Brežicam z zadetkom Đurkovića, kateremu so sledili še uspešni napadi Arh-Česna, Poplatnika in Ahačića za visokih 4:0.

Dilem ni, Triglav gre v prvo ligo. »Seveda gremo. Finančno smo pripravljeni, računamo tudi na pomoč lokalnega okolja, saj želimo postati stabilen prvoligaš,« poudarja predsednik kluba Beno Fekonja. Siniša Brkić, ki ima s klubom že prvoligaške izkušnje, je tudi športni direktor, zato bo njegova prva naloga oblikovanje igralske zasedbe, zagotovo pa tudi pogajanja ob prodaji katerega od najbolj izpostavljenih igralcev v letošnji sezoni. Največ zanimanja je za prvega strelca, Litijana v njihovi ekipi Mateja Poplatnika, ki je za proslavitev vrnitve v prvo ligo dosegel 27. letošnji zadetek, kar je skoraj pol vseh kranjskih v tej sezoni. »Vesel sem, da sem veliko pripomogel k temu uspehu,« je poudaril Matej Podplatnik, medtem ko je trener Siniša Brkić povedal: »Težko je bilo ves čas ohranjati formo na vrhunski ravni. Ampak po črnem aprilu je maj prinesel želene rezultate.«