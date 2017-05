V petek se je na ljubljanskem okrožnem sodišču zelo hitro končala prva etapa sojenja, v katerem tožniki od ljubljanskega kliničnega centra zahtevajo 135.000 evrov odškodnine zaradi hrupa, ki ga povzročajo reševalni helikopterji. Tožnikov je sedem, vsi se pišejo Jaklič, med njimi pa je tudi Ladislav Jaklič, po naših podatkih zdravnik, ki dela prav v ljubljanskem kliničnem centru.

»Zavrne se druge dokazne predloge, zadeva je zrela za razsojo,« je v le nekaj minutah naroka odločila ljubljanska okrožna sodnica Suzana Ivanič Lovrin in pojasnila, da bo v 30 dneh napisala vmesno sodbo o tem, ali je ljubljanski klinični center odgovoren za hrup, ki ga povzročajo reševalni helikopterji. V ljubljanskem UKC namreč trdijo, da niso upravljavci pristajališča, temveč ga upravlja država.

Prepeljejo 500 bolnikov na leto

Z vmesno sodbo bo sodnica presodila, ali je UKC odgovoren za hrup, šele nato pa bo sledilo morebitno presojanje o utemeljenosti odškodnine.

O vsebini tožbe sprti strani ne želita govoriti, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi Jakličevi živeli okoli 80 metrov stran od heliporta, ki je na strehi tretjega nadstropja prizidka diagnostično-terapevtske službe. Tam reševalni helikopterji pristajajo od leta 2013, na ljubljansko urgenco pa prepeljejo okoli 500 bolnikov na leto. Torej več kot enega na dan. Z novim heliportom se je čas prevozov najbolj ogroženih pacientov (predvsem poškodovancev) skrajšal tudi za 15 minut, saj so reševalni helikopterji prej pristajali ob Roški cesti, od tam pa so jih do UKC vozili z reševalnimi vozili. Helikopterji seveda niso neslišni, družino Jaklič pa tako motijo, da se je odločila za tožbo. Kot je razvidno s spletnih strani ljubljanskega okrožnega sodišča, od UKC zahtevajo 135.000 evrov odškodnine. Ta naj bi se nanašala na nepremoženjsko škodo zaradi neprimernega hrupa in zmanjšanje vrednosti nepremičnine.

Pooblaščenka UKC, ki zastopa stališče, da UKC sploh ni upravljavec heliporta, je sodišču že na prejšnjem naroku predložila neko drugo sodbo, v kateri naj bi sodišče že odločilo, da UKC ni odgovoren za hrup, vendar pa se druga stran s takšno interpretacijo stanja ne strinja. Pooblaščenec Uroš Leben je tedaj povedal, da so recimo v splošni bolnišnici Jesenice določili pravila za varno vzletanje, pristajanje in zmanjševanje hrupa, UKC pa takšnih postopkov ni predpisal. Na Jesenicah naj bi hrup med drugim zmanjšali tako, da so helikopterjem predpisali, naj letijo čim višje in se med drugim pri vzletu čim hitreje vzpnejo na najvišjo višino. lp