To je bilo izhodišče poslovne ideje, s katero se je poigrala skupina šestih dijakov tretjega letnika novomeške tehniške gimnazije. To so Kristjan Stopar, Urban Košale, Nina Pavlin, Pia Žnidaršič, Evgen Šmid Žagar in Petra Šporar. Zakaj so se sploh odločili za pametno pasjo posodo? Preprosto zato, ker imajo štirje med njimi doma velike pse in so ta problem zaznali tudi sami.

Kristjan Stopar je vodja projektne skupine za razvoj pasje posode, ki so jo poimenovali hot dog cup. Gre za tehnično inovacijo, katere avtorji so Kristjan, Urban in Pia. Osrednji element novega izdelka je železna posoda, na katero je priklopljena grelno-hladilna naprava. Ogrodje je narejeno iz biorazgradljive plastike in je takšne oblike, da pes posode ne more zgrabiti ter je premetavati po tleh. Posoda je s kablom povezana z električno napeljavo, deluje pa že pri napetosti 12 V, kar ni nevarno za psa, če bi kateremu vseeno uspelo načeti kabel, ki je sicer oblečen v železni ovoj. Temperaturo (prenizko ali previsoko) posoda zazna prek toplotnega senzorja.

Nemirni raziskovalni duh Kristjan in Urban večino svojega prostega časa posvečata študiju tehnike, raziskovanju umetne inteligence in izdelovanju prototipov robotskih strojev. Urbana zanima tudi aeromodelarstvo, njegova strast so kvadrokopterji (droni), skupaj s Kristjanom pa sta v domači delavnici izdelala že štiri inovativne stroje: dve CNC-napravi za računalniško krmiljenje razreza materialov, avtomat za pijače ter pametno športno steno. Urban namreč v prostem času trenira karate; na trenerjev predlog sta se s Kristjanom domislila površine, ki športnikom omogoča trening refleksov in motorike po sistemu lučk, ki se prižigajo in ugašajo in jim mora športnik z gibi slediti. Oba si želita v prihodnosti študirati robotiko in programiranje, po koncu študija pa je seveda v igri tudi lastno podjetje, enega od omenjenih CNC-strojev sta namreč že prodala zagonskemu podjetju. V prihodnosti zelo računata tudi na Pio Žnidaršič, ki jima pomaga pri takšnih visokotehnoloških izzivih in je v prostem času tudi mojstrica klekljanja.

Že peti inovativni projekt Inovativna pasja posoda je že njun peti projekt, ki ga razvijata skupaj s sošolci in s pomočjo mentorice Laure Martinčič. Tudi ona je bila dijakinja novomeške tehnične gimnazije, nad možganskim trustom svojih varovancev pa je iskreno navdušena. »Včasih jih je treba kar malo ustaviti,« pravi. Da gre vsekakor za zanimivo poslovno priložnost, so preverili drugi trije člani projektne skupine, Petra Šporar, Nina Pavlin in Evgen Šmid Žagar, zadolženi za marketing in trženje. »Raziskovala sem, komu bi sploh lahko prodajali naš izdelek, kje bi našli največ kupcev oziroma lastnikov psov velikih pasem,« pravi Nina, dijakinja, ki si želi študirati biologijo, v prostem času pa rada piše zgodbe. Ninina tržna raziskava je pokazala, da je v Sloveniji več kot 83.000 psov velikih pasem, njihovi lastniki pa so vsi potencialni kupci pametne pasje posode. Možnosti za nakup so preverili tudi na ulici. Anketirali so približno 700 ljudi, rezultate pa posplošili na celotno ciljno skupino. Tako so izračunali, da bi hot dog cup (v idealnih razmerah) kupilo okrog 30.000 ljudi, a problem utegne biti razmeroma visoka cena – priporočena prodajna cena bi bila namreč okrog 50 evrov. Produkcijska cena posode bi bila po njihovi oceni okrog 35 evrov.