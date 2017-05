Ko sva se vozila v avtomobilu na poti do njegovega doma v Queensu, mi je povedal, da je rojen v New Yorku, vendar je bangladeškega rodu. Njegovi starši so prišli v ZDA kot begunci po neslavni vojni med Pakistanom in Bangladešem leta 1971. Zgodilo se je veliko zločinov in nekateri ljudje iz teh dveh držav še danes gojijo zamere. Mladi par se je poskušal stabilizirati v novi domovini in v naslednjih letih sta dobila tri sinove. Otroci so pridno hodili v šolo; ko je bil najstarejši že najstnik, se je resneje zapletel z lepim dekletom in začela sta ljubezensko razmerje. Vse je bilo lepo in prav, dokler njegovi starši niso izvedeli za njene korenine. Punca je bila namreč pakistanskega rodu in to je izredno motilo prijateljevo mamo. Poskušala ju je na vse možne načine spraviti narazen in s sinom se je zapletla v mini vojno. Ker so vsi njeni poskusi propadli, mu je na koncu rekla, da zanjo ne bo več obstajal v primeru, da se poročita. Par je vseeno vztra