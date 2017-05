Direktorica javnega zavoda Ljubljanski grad Mateja Avbelj Valentan je pri predstavitvi strategije razvoja zavoda izrazila željo po gradnji podzemne parkirne hiše na grajskem griču, ki bi nadomestila parkirišče pred vhodom v grad. »Ljubljanski grad in zelene površine z grajskega griča bi radi vzpostavili kot enotno živahno območje, namenjeno druženju in preživljanju prostega časa ljudi vseh generacij. Želimo, da pločevina odide in da je prostor res namenjen naravi in obiskovalcem,« je pojasnila Avbelj-Valentanova.

Ocene vrednosti te parkirne hiše na gradu še nimajo, saj pravijo, da je projekt trenutno šele v fazi idejnih zasnov in pridobivanja mnenj potrebnih soglasodajalcev. Denar za to investicijo v občinskem proračunu za zdaj še ni zagotovljen. »Predvidenih je 158 parkirnih prostorov v dveh etažah,« so povedali na Ljubljanskem gradu in razložili, da bi parkirna hiša ležala pod sedanjim grajskim parkom. In sicer bi se raztezala pod površjem od vstopnega paviljona v grad do začetka Ceste slovenskih kmečkih uporov.

Stara ideja, nove potrebe

»Ideja ni nova, je pa res, da se v zadnjem obdobju, ko vsako leto raste število obiskovalcev in vsebin, kaže vse večja potreba po ureditvi prometa na grajskem griču,« so pojasnili na gradu. Glede na to, da mestna občina namerava na območju ljubljanske tržnice zgraditi večjo podzemno parkirno hišo, ki bo le streljaj od vzpenjače, nas je zanimalo, kako se s temi načrti sklada želja Ljubljanskega gradu o podzemno parkirni hiši na grajskem griču. Na občini so pojasnili, da bo parkirna hiša na tržnici rešila probleme dostavljalcev, obiskovalcev tržnice in stanovalcev za promet zaprtega dela mesta, hkrati pa bo omogočila prenovo tržnice. Parkirna hiša na grajskem griču pa ne bi bila namenjena obiskovalcem mesta in stanovalcem, temveč obiskovalcem gradu, obiskovalcem večjih prireditev na gradu in udeležencem porok, protokolarnih in drugih dogodkov, so dejali na občini.

Na občini zagotavljajo, da bi parkirna hiša na gajskem griču le nadomestila zdaj zunanje parkirne prostore s tistimi v podzemni garaži in da s tem ukrepom ne bi nasprotovali občinski prometni politiki. »Po zgraditvi parkirne hiše bi se sedanje začasno parkirišče, ki tudi sicer kazi videz zunanjega grajskega dvorišča in parka, odstranilo,« so napovedali na mestni občini. Po odstranitvi trenutnega parkirišča bi Ljubljanski grad grajski park na novo uredil, v njem bi postavili otroško igrišče, v območje drevoreda pa bi lahko širili kulturni program, kot so Grajski dnevi in Knjižnica pod krošnjami, in vodene oglede.