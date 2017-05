Lewis Hamilton je že skorajda izgubljeno dirko za svetovno prvenstvo formule 1 v Barceloni mojstrsko spremenil v zmago. Že na startu je ponovno izgubil vodstvo, Vettel ga je le še povečeval, potem pa jo je rdečim zagodla smola pa tudi iznajdljivost Mercedesa. »Start ni bil slab, le da so bili drugi še boljši. Ko sem že mislil, da je vse bolj ali manj izgubljeno, nam je pomagal virtualni varnostni avtomobil, v bokse sem zavil v pravem trenutku in potem s prehitevanjem Sebastiana Vettla v prvem ovinku dokončno popravil slab vtis z začetka dirke. Vettel je bil naravnost neverjeten, a tistih nekaj sekund, ki smo jih potrebovali, smo znali poiskati v pravem trenutku. Mislim, da so vsi uživali v zanimivi dirki, formula 1 mora biti taka, napeta, s prehitevanji, trčenji. Hvala vsem, ki so prišli na dirkališče in naredili vse skupaj še bolj zanimivo,« je po dirki povedal Lewis Hamilton, ki je tako slavil svojo 55. zmago v formuli 1.

Zelo podobno sta po dirki povedala tudi njegova »šefa«, vodja ekipe Toto Wolff in siva eminenca Mercedesa Niki Lauda. Posebej Wolff je priznal, da so med dirko že mislili, da so ž izgubili vse možnosti za zmago: »To dirko smo dejansko že izgubili, a potem nam je pomagal virtualni varnostni avtomobil, in smo preračunali, kdaj je zadnji trenutek, ko v bokse lahko še enkrat pokličemo Lewisa. Čakali smo toliko časa, da se Ferrari na to našo potezo ni mogel več odzvati. Da, to dirko smo na koncu res dobili s pomočjo cele ekipe strategov, potem pa je Lewis z mehkejšimi pnevmatikami le ugnal Vettla, kar je bilo odločilno. Še bolj pomembno pa je bilo, da so te pnevmatike zdržale do konca dirke. Ni kaj, letošnje dirke bodo še zelo naporne, vsem nam je tole dogajanje na stezi vzelo veliko energije.« Niki Lauda pa je dodal, da so si ne glede na vse dogajanje in srečo ali smolo to zmago zaslužili: »Več Lewis in vodstvo ekipe nista mogla narediti. Včasih potrebuješ tudi nekaj sreče in moraš biti v pravem trenutku na pravem mestu s pravo odločitvijo, da jo zgrabiš z obema rokama. To smo tokrat storili.«

Pri Ferrariju so bili seveda malo razočarani, predvsem Sebastian Vettel se je čudil, kam je izginilo 8 sekund prednosti, ki jih je imel pred Hamiltonom pred njegovim postankom: »Prav presenečen sem bil, ko sem videl, da je iz boksov pripeljal vštric z menoj. Malo sva se celo dotaknila, a to so dirke, tako se vozi. Potem je bilo hitro jasno, da so njegove mehkejše pnevmatike hitrejše, in tudi pri prehitevanju me je presenetil, kar nisem mogel verjeti, s koliko višjo hitrostjo je zapeljal mimo mene. Potem smo celo razmišljali, da bi šel še enkrat v bokse, a ko se je videlo, da Lewisove pnevmatike ne popuščajo, je postalo jasno, da ga ne bom mogel ujeti.« Vodja Ferrarija Maurizio Arrivabene pa je bil še bolj natančen. Dejal je, da je Vettla nekaj prednosti stal dvoboj z Bottasom, slednjemu je nato odpovedal motor, s čimer so srebrni zapravili možnost dveh uvrstitev na stopničke, svoje pa je potem dodal virtualni varnostni avtomobil. »A tako je dirkanje, to moramo sprejeti, danes so bili pri Mercedesu spretnejši pri strategiji.«

Tretjeuvrščeni Daniel Ricciardo je bil seveda vesel svojih prvih stopničk v sezoni: »V Barcelono nismo pripeljali kakšnih posebnih izboljšav, a z nekaj sreče smo le prišli med prve tri. Predvsem na račun smole tekmecev, v prvem ovinku sta izpadla Verstappen in Raikkonen, nato je odstopil še Bottas. A to darilo sprejmemo z veseljem, saj je jasno, da letos ne bo več veliko priložnosti za podobne uvrstitve. Mercedes in Ferrari sta preprosto prehitra.« Naslednja dirka bo čez 14 dni v slovitem Monaku.