Le malo je manjkalo in Ribničani bi (najmanj) ponovili uspeh iz prvega kroga lanske končnice, ko so doma remizirali s Celjani (27:27). V soboto so po zaostanku z 19:23 v 45. minuti v končnici po treh zaporednih golih reprezentanta Jana Grebenca povedli s 27:26, tri minute pred koncem pa po zadetku Blaža Finka z 28:27. Kljub odlični predstavi vratarja Marka Klariča (19 obramb) je napet zaključek pripadel pivovarjem: najprej je Žiga Mlakar izenačil na 28:28, po bloku celjske obrambe pa je Blaž Janc v protinapadu v zadnji minuti dosegel zmagoviti gol. Ribničani so imeli še zadnji napad, vendar je Grebenčev strel ustavil vratar Urban Lesjak.

»Veseli me, da v končnici, ko je Ribnica povedla, nismo izgubili glave, ampak smo mirno nadaljevali in tekmo pripeljali do zmage,« je ocenil celjski trener Branko Tamše. Zmage je bil vesel tudi levoroki ostrostrelec Žiga Mlakar: »V prvem polčasu smo zgrešili preveč lepih priložnosti, nato pa smo se le zbrali in večino drugega nadzorovali potek tekme. A Ribnica je uspešno izkoristila naše izključitve in tekmo pripeljala do napete končnice. Toda z zbrano in pametno igro ter izkušnjami nam je uspelo iztržiti tesno zmago.«

Po zmagi Gorenja proti Krki v gosteh z 12 zadetki razlike (35:23) v prvem delu končnice so Velenjčani pričakovali še lažje delo v domači Rdeči dvorani. Nastopili so brez štirih poškodovanih igralcev (Vid Levc, Rok Ovniček, Blaž Kleč, Anže Ratajec), Novomeščani pa so se prikazali v boljši luči kot doma. Po zaostanku s 24:28 v 54. minuti so se slabi dve minuti pred koncem po šestem zadetku prvega strelca dolenjske ekipe Grege Okleščna približali le na minus ena (28.29). A v končnici sta za slovenske podprvake za zmago z 31:28 zadela Matjaž Brumen (strel 9-8, prvi strelec tekme) in Luka Mitrović.

Kljub zmagi Gorenjev trener Borut Plaskan ni bil zadovoljen: »Tekme nismo odigrali po svojih željah, s prikazanim ne moremo biti zadovoljni. A najpomembneje je, da sta točki ostali doma. Nekateri naši igralci bodo morali pokazati več, sploh sedaj, ko je zaradi poškodb igralski kader dodatno okrnjen.« Kritičen je bil tudi Luka Mitrović: »Dve točki sta edini svetli trenutek tekme s Krko. Vse drugo je bilo povsem v nasprotju z dogovori iz slačilnice. Pristop in obramba nista bila na primerni ravni. Moramo se prebuditi.«

Koprčani so na četrti medsebojni tekmi z Loko drugič zmagali in na lestvici prehiteli Ribnico. Zaradi svetovnega pokala v gimnastiki v Bonifiki so Gorenjce gostili v dvorani Burja na Škofijah in po desetih minutah drugega polčasa vodili že za osem (20:12). V nadaljevanju so Škofjeločani zaostanek več kot prepolovili (22:25, 23:26), a zmaga Primorcev ni bila ogrožena.

Končnica za prvaka, 7. krog: Ribnica – Celje PL 28:29 (12:14, Grebenc 9, Fink 5, Henigman in Skušek po 3; Mlakar in Žvižej po 6, Janc 5), Gorenje – Krka 31:28 (16:13, Brumen 8, Medved 6; Okleščen 6, Matko 5), Koper – Loka 29:23 (13:8, Vlah 8, Rapotec 6; Jamnik 6, Cingesar in Jesenko po 4), končnica za obstanek, 11. krog: Ormož – Maribor 32:28 (18:15), Slovenj Gradec – Drava 36:30 (18:14), Dobova – Trimo 24:26 (14:14), Hrastnik – Izola 29:28 (18:12), vrstni red: Maribor 43, Ormož 41, Trimo 39, Dobova 33, Slovenj Gradec 27, Hrastnik 24, Drava 10, Izola 2.