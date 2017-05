Junak ognjenika Etna Jan Polanc je tudi na enem najzahtevnejših vzponov v Evropi, na Blockhaus na gori Majella v Apeninih, dokazal, da je med najboljšimi hribolazci na 100. izvedbi kolesarske dirke Giro d'Italia. Deveti dan italijanskega kroga je pripeljal na cilj kot 14., z dosedanjim nosilcem rožnate majice Bobom Jungelsom, tik za favoriti iz prve vrste.

Nedeljska etapa je bil po osmih dneh spogledovanja ognjemet hribolazcev. Kolumbijec Nairo Quintana je suvereno opravičil vlogo prvega favorita. Z ekipo Movistar je narekoval izredno visok ritem hitrosti skozi uvodni del etape in tudi na vzponu je imel Quintana najdlje podporo pomočnikov. Kolumbijec je naredil sijajno podlago za drugo zmago na Giru. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) je v zadnjih štirih kilometrih omagal in moral priznati premoč tudi Francozu Pinotu ter Nizozemcema Dumoulinu in Mollemi. »Movistar in Quintana bodo trd oreh. Je pa še dolga do Milana. Zelo zahteven vzpon je bil,« je komentiral Nibalijev pomočnik Luka Pibernik. Polanc je vzpon (16 km, 1600 m višinske razlike) prepeljal zelo preudarno, v svojem ritmu. Ni se za zaganjal za generali drugih ekip. Še enkrat je pokazal vzdržljivost na meji, ko vsi »trpijo muke stotih smrti«.

Ker je Quintani v seštevku za najboljšega hribolazca pripadlo 35 točk, je Polanc s 44 točkami zadržal modro majico. Svečana majica ga bo zaznamovala vsaj še do srede popoldne. »Na začetku vzpona sem težje sledil, a sem potem ujel ritem. Ujel sem tudi Jungelsa in šel z njim. Lepo bo jutrišnji kronometer odpeljati v modri majici,« pravi Jan Polanc. Ob sobotni etapi, v kateri slovenska šesterica z izjemo 'modrega' Polanca ni bila izstopajoča, je bil v nedeljo Jan Tratnik znova med ubežniki. Quintanovi pomočniki so ga ujeli kot zadnjega. »Dobra izkušnja. Enkrat se bo izšlo,« je komentiral Jan Tratnik.