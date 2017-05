Vremenska napoved za središče prestolnice tudi letos v poletnih mesecih obeta padavine. Deževalo bo 24 ur na dan, vse dni v tednu, tudi takrat, ko bo sonce močno pripekalo. Za padavine bo znova poskrbel slikar in umetnik Zmago Modic, ki bo predvidoma julija znova prižgal pršilnik vode na Prešernovem trgu, pod njim pa namestil zdaj že tradicionalne prometne znake: eden bo mimoidoče obveščal, da vstopajo na območje z lastnim vremenom, drugi pa, da je uporaba dežnika v tem delu mesta obvezna.

Japonci iskali »kraj z lastnim vremenom«

»Danes je za nekatere samooklicane umetnike umetniška instalacija že skorajda vse. Sam sem hotel narediti pravo instalacijo. Takšno, ki bo uporabna in ljudem v veselje. Pri tem sem se spomnil na otroštvo, ko nam je doma počila cev in je oče poklical delavce, da škodo popravijo, jaz pa sem jih pri delu opazoval,« se korenin svoje ideje o umetnem dežju sredi mesta spominja umetnik. Sprva je mislil, da bo območje z lastnim vremenom le enkratni poskus in predvsem v veselje otrokom. A hlajenje pod umetnimi dežnimi kapljami je postalo priljubljena poletna posebnost v prestolnici. »Še posebej navdušeni so turisti, predvsem Japonci. Spomnim se, da je skupina v informacijskem turističnem centru celo iskala informacije o kraju, ki ima svoje vreme,« se nasmehne Modic.

Preprosto instalacijo, sestavljata jo zgolj pipa in cev, je na osrednjem ljubljanskem trgu umetnik prvič postavil pred približno desetimi leti v sklopu svoje poletne slikarske šole. Takrat je umetna prha v poletni vročini hladila umetnike med ustvarjanjem na razbeljenem ljubljanskem asfaltu. Nato so škropilniki za nekaj let ugasnili. V javnem zavodu Turizem Ljubljana so leta 2013 pojasnili, da »na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah niso dobili ničesar podobnega«, medtem ko so na ljubljanski mestni občini takrat odgovorili, da »postavitve, kot je umetni dež, zlasti z vidika premišljenega ravnanja z vodo niso ustrezne rešitve«. Pred dvema letoma pa je ljubljanski župan prisluhnili Modičevi ideji in od takrat se poleti mimoidoči spet lahko hladijo na območju z lastnim vremenom. V javnem podjetju Snaga ob tem pravijo, da stroškov, ki nastanejo izključno zaradi delovanja instalacije, ne morejo oceniti, saj je sistem priključen na javno stranišče.