»Motoristi imate med vožnjo pogled usmerjen preveč navzdol na cesto in ne naprej v prihodnost,« je zbrane motoriste v soboto nagovarjal Klemen Pirman, policist inštruktor na postaji prometne policije Koper. V pravem in prenesenem pomenu jim je hotel povedati, da se, če gledajo zgolj pet metrov pred sabo, ne morejo pravočasno odzvati na spremenjene razmere na cesti in lahko zamudijo svojo prihodnost.

Nato je udeležence treninga varne vožnje predal policistom na poligonu, kjer so preizkušali sebe in svoje motorje. »Marsikdo ima za sabo 20.000 prevoženih kilometrov in motor z najrazličnejšimi varnostnimi pripomočki, ki pa jih v praksi še ni preizkusil in ne ve, kako se njegov motor odziva pri sunkovitem zaviranju,« je opozoril na eno od glavnih pomanjkljivosti motoristov. Če bodo na poligonu podrli stožec ali padli, bo ranjen njihov ponos, če bodo padli na cesti, bo ranjeno vse kaj drugega. Včasih cele družine. Letos so na cestah umrli štirje motoristi in ena sopotnica, veliko več jih je bilo hudo poškodovanih.

Motorist se ne ustavlja Brezplačno delavnico o varni vožnji z motorjem je pripravila Družba za avtoceste RS. Na poligonu pred njeno bazo v Postojni se je je minulo soboto udeležilo 48 motoristov iz vse Slovenije. Med njihovim vijuganjem med stožci je Pirman opozoril še na druge napake. Ena od njih je miselnost, da se jim ni treba ustavljati in čakati. »Pričakujejo, da bo njihova vožnja tekoča, ne menijo se za semaforje, za vsako ceno prehitevajo kolono vozil po nasprotnem voznem pasu ali po prometnem pasu za zavijanje v levo. Prej ali pozneje se bo našel kdo, ki bo istočasno zavijal levo ali pa bo prav tako prehiteval,« je opisal okoliščine, nevarne za nesrečo. Za drugo veliko napako šteje prepričanje motoristov, da ni razlike med vožnjo s 50 ali 70 kilometri na uro. »Če je potrebno sunkovito zaviranje, se teh 20 kilometrov presneto pozna,« odgovarja in dodaja, da je preveč takih, ki to spoznajo šele na lastni koži.

Poškodbe so hude Medicinska sestra Erika Žalik iz urgentne službe Zdravstvenega doma Postojna je motoriste poslala na kolena. Ob lutki so se učili temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Soočila jih je z resnico, da so motoristi v prometu med najbolj ranljivimi. »Največkrat so v nesrečah zelo poškodovani, hkrati skupijo več poškodb. Redko naletimo le na kakšen zvit gleženj, večkrat gre za poškodbe stegnenice, kolkov, hrbtenice, tudi poškodbe glave,« je reševalka naštela svoje izkušnje s terena. Marsikdo med udeleženci je bil presenečen, ko jim je policist povedal, da se motorist ob zaznavi nevarnosti pri hitrosti 20 kilometrov na uro ustavi šele po osmih metrih. Pri 80 kilometrih na uro pa po 22 metrih. »Seveda se z motorjem ustaviš prej, če ustavitev prej načrtuješ. Ko pa na cesti naenkrat naletiš na nevarnost, moramo upoštevati tudi reakcijski čas, da se sploh zaveš nevarnosti in začneš ukrepati,« pojasni policist. Voznica Mateja Barukčič iz Komna je medtem vneto vadila vožnjo med stožci. Motor vozi že 10 let. »Prišla sem po izkušnje in po novo znanje. Priznam, da imam malo treme tukaj pred policisti, a že ko se bom peljala proti domu, bom te vaje ponavljala in se držala napotkov,« je povedala. Motorist Matej Kerec iz Ljubljane z motorjem prevozi 12 do 15 tisoč kilometrov na leto. Kljub veliki kilometrini in očitno pametni vožnji, saj doslej še ni imel nesreče, meni, da bi morali motoristi znanje obnoviti vsaj enkrat na mesec. Med 22 lani umrlimi motoristi jih je kar 20 samih zakrivilo nesrečo. Po drugi strani nanje preži nešteto nevarnosti zaradi drugih udeležencev v prometu. Kdo torej nosi večjo odgovornost za motoristične nesreče? »Mislim da je povsod določen odstotek norcev,« odgovarja Kerec. Opaža pa, da bo treba še veliko narediti glede uporabe telefonov med vožnjo. »Vozniki avtomobilov prepogosto telefonirajo in nas motoristov sploh ne opazijo,« pojasni. Dejan Nareks se je v Postojno pripeljal iz okolice Celja. »Začetnik sem in rad bi videl, kako se stvari prav počne. Na poligonu sem se predvsem naučil, kako moram usmeriti pogled, in spoznal, kako se motor odziva pri majhnih hitrostih,« je povedal. Bil je eden redkih udeležencev iz mlajše generacije, policisti, prometniki in reševalci pa bi na takšnih treningih želeli več mladih.