Zasluga blejskih študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem (VSŠGT) je, da so se v soboto gostje muzejskega vlaka vrnili za več kot 100 let v zgodovino, ob tem pa uživali v bogati kulinarični ponudbi. Zjutraj, ko so se na blejski železniški postaji krepčali z masounikom (mlečna planšarska jed z Gorenjskega in Primorskega) in ajdovimi žganci, je bohinjsko progo v družbi blejskega župana Janeza Fajfarja slovesno odprl 'dvojnik' prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Najprej je prerezal trak, potem pa goste povabil na kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom pod taktirko blejskih študentov.

Muzejski vlak s parno lokomotivo, staro več kot 70 let, ki je za pot porabila kar šest ton premoga, pa je zahteval tudi posebne varnostne ukrepe. Turistični vodnik Matjaž Marušič, tokrat v vlogi sprevodnika, je potnike med drugim posvaril: »Paziti je treba na dim, saje in iskre iz dimnika. Nikoli ne smete gledati skozi okno v smeri vožnje!«

Za študente se je dan začel sredi noči Po nepozabni vožnji skozi dobrih šest kilometrov dolg bohinjski tunel, ki Gorenjsko povezuje s Primorsko, so študentje spet postregli z dobrotami – potniki so uživali ob domačem kruhu s sirom tolmincem in šebreljskim želodcem ter z bohinjsko zaseko in drugimi namazi. »Osredotočili smo se na jedi, značilne za kraje okoli bohinjske proge. Večino smo pripravili že v šolskem hotelu Astoria na Bledu, delati smo začeli ob štirih zjutraj. Poseben izziv pa je tudi shranjevanje – jedi, ki bi morale biti v hladilniku, težko postrežemo na vročem vlaku,« je poudaril študent, v projektu vodja kulinarike Nik Hrnčič. Svojevrstna naloga na vlaku pa je bila tudi strežba, priznava njegov kolega Primož Kuzma. »Ni prostora, da bi kaj kam odložili. V muzejskem vlaku je še bolj tesno kot na običajnih vlakih. Da smo lahko vadili, smo v šoli malo preuredili učilnico,« je povedal in dodal, da zaradi športnega življenja na vlaku nima težav z ravnotežjem. Zamisel o kulinaričnem popotovanju z muzejskim vlakom so blejski študentje po besedah vodje šolske ekipe študentke Ede Dobrilovič oblikovali in dopolnjevali vse šolsko leto. »Ko smo se peljali z muzejskim vlakom, smo ugotovili, da na njem manjka kulinarična ponudba, da se gostje lahko okrepčajo le s prigrizki, kot sta čips in smoki.« Namesto teh so zasnovali tradicionalne jedilnike in ob zadovoljstvu gostov poskrbeli še za ohranjanje tradicije. »Najpomembneje je, da izlet izpeljemo, kot smo si zastavili. Pripravljeni smo tudi na improvizacijo, kar je pri takšnih zadevah nujno,« pa je dogajanje komentirala mentorica študentov VSŠGT Bled mag. Darja Radić. »Miselnost, da so mladi leni in neustvarjalni, naši študentje zavračajo. Zelo so predani svojemu delu, brez ostrih besed in slabe volje. Ob pripravah na izlet so ves čas hodili na predavanja in izpite, mnogi tudi na tekmovanja,« dodaja.