»Na Goriškem so podjetja lani poslovala zelo dobro. Znova so izkazala pozitivni rezultat, skupaj 244 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je skoraj 40 odstotkov več kot v letu prej,« dobre rezultate pojasnjuje Mara Kos Maver, vodja novogoriške izpostave Ajpesa. Na visoko povečanje dobička so vplivale predvsem družbe s področja finančne dejavnosti, ki so še leta 2015 imele izgubo. Dobremu rezultatu botruje tudi večja prisotnost na tujih trgih, na Goriškem so jo podjetja lani povečala za sedem odstotkov. Stečajni val se je umiril, zmanjšuje se število podjetij z blokiranimi računi in tudi za letos posebnih pretresov na gospodarskem parketu ne pričakujejo.

Podoben trend izboljševanja rezultatov opažajo v obalno-kraški regiji. Po kriznih letih imajo neto čisti dobiček tamkajšnje družbe tretje leto zapored, lani so ga ustvarile za 162 milijonov evrov, prisotnost na tujih trgih pa povečale za skoraj 9 odstotkov. Družbe se vedno manj zadolžujejo, pozitivno so znova poslovali tudi v panogi gostinstva in turizma, kjer so bili rezultati v preteklih letih večkrat negativni.