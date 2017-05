Layer, ki razvija komunikacijsko orodje za spletne in mobilne aplikacije, ima za seboj in pred seboj izjemno rast, je med drugim povedal Tomaž Štolfa, slovenski soustanovitelj podjetja. Štolfa je eden slovenskih podjetnikov, ki jim je uspel veliki met v Silicijevi dolini. V San Franciscu zadnja štiri leta živi in dela v svojem zagonskem podjetju Layer.

Ustanovila sta ga skupaj z Ronom Palmerijem, s katerim sta pred tem počela podobne stvari. Štolfa je bil soustanovitelj komunikacijske platforme vox.io, ki sta jo takrat za las prehitela whatsapp in viber, a pravi, da se je iz te zgodbe veliko naučil in da Layer brez izkušnje z vox.io ne bi obstajal.

Podjetje razvija orodje, ki razvijalcem omogoča, da v svoje aplikacije ali spletne strani z minimalno količino kode vključijo možnost tekstovne, glasovne in video komunikacije. Konkurence, ki bi se je lahko bali, nimajo, saj tako globalne zastavljene zgodbe nima nihče, je samozavesten Štolfa, ki ima ob sebi še okoli 50 sodelavcev, največ v prodaji. Ravno ta je namreč ključna za hitro rast podjetja, ki je posledica v podjetje vloženih 28 milijonov dolarjev tveganega kapitala.

15 milijonov dolarjev za ekspanzivno rast

Kaj vse to pomeni za vrednost podjetja? »Vsako podjetje, ki gre v zgodbo tveganega kapitala, mora imeti jasno pot do 100 milijonov dolarjev letnega prometa. Če tega ni, je malo verjetno, da bo investitor vložil denar vanj. Vsak sklad ima tako imenovane limited partnerje, ki investirajo v sklade, odvisno od njihove velikosti: če je sklad velik milijardo dolarjev, mora biti njegov donos denimo tri milijarde dolarjev. Če se podjetja prodajajo za 10 ali 20 milijonov dolarjev, je zelo težko priti do treh milijard dolarjev donosa, zato mora sklad vložiti dosti denarja v podjetja, za katera se predvideva, da bodo vredna eno ali dve, lahko pa tudi 10 ali v primeru Uberja celo 40 milijard dolarjev,« je logiko velikih poslovnih zgodb orisal Štolfa in dodal, da je takšnih podjetij zgolj peščica.

Layer je do zdaj zbral 28 milijonov dolarjev investicij v treh rundah, zadnjo lani poleti. Evaluacijo podjetja so naredili glede na potencial trga in letne prodaje, o vsoti pa so se pogovarjali še glede na riziko, da nekoč pridejo do tega potenciala, je dejal podjetnik. »Layer že od začetka gradimo za dolgoročno rast. Če se bodo pogoji spremenili in bomo videli, da nas do cilja, to je izboljšati komunikacijo v vseh produktih, ki jih ljudje uporabljajo vsak dan, lahko pripelje še nekdo drug, večji partner, ki bo to lahko financiral, se bomo o tem odločali v tistem trenutku. Vsi podjetniki, ki gradijo veliko zgodbe, se obnašajo tako, redko kdo pa se loti venture zgodbe z mislijo na prodajo podjetja. Če bi tako razmišljali, Layer verjetno ne bi dobil vseh investicij, ampak bi naredili produkt, ki bi ga lansirali nekemu velikemu partnerju,« pa je Štolfa odgovoril na vprašanje, kako pogosta je v tako velikih zgodbah misel na prodajo podjetja.

Kar zadeva milijone tveganega kapitala, so na začetku veliko denarja porabili za razvoj, zdaj pa skoraj izključno za hitrejšo rast. Od drugega četrtletja 2015 do konca lanskega leta so tako zrasli za 12-krat, letos nameravajo rast vsaj potrojiti. »Investicija nam pomaga pri dodajanju prodajalcev, tako da je prihodek linearen, krivulja rasti pa raste eksponentno,« je pojasnil Štolfa in dodal, da bodo zadnjo rundo 15 milijonov dolarjev kmalu izkoristili, nato pa se bodo odločili, ali bodo iskali novo ali nadaljevali z lastnim kapitalom.