»Zjutraj ob 6. uri začnemo delati kot običajno, razen če bi spet prišlo do kakšnih presenečenj. Večina računalnikov je usposobljenih. Odpravljamo le še nekatere težave pri povezavah s centralnim strežnikom v Franciji,« nam je povedala vodja Revozove službe za komuniciranje in javne zadeve Nevenka Bašek Zildžović.

Kot je znano, so v petek malo po 22. uri Revozovi računalniki zaradi kibernetičnega napada z izsiljevalskim virusom na Renaultov informacijski sistem obstali. Zato okrog 300 delavcev, ki so prišli na delo v nočno izmeno, tudi niso mogli pravočasno obvestiti, da jim tokrat ni treba v službo. Revoz naj bi bil ena od osmih doslej znanih žrtev izsiljevalskega virusa v Sloveniji. Strokovnjaki danes pričakujejo še več prijav hekerskega napada, predvsem iz podjetij, ki ob koncih tedna ne obratujejo.

V Revozu so tako že v petek ponoči mobilizirali celotno ekipo informatikov, ki je v sodelovanju s centralnimi službami v Franciji ves konec tedna odpravljala napake, dejansko je bil namreč napaden Renaultov informacijski sistem, katerega del je seveda tudi Revoz. Računalniki v novomeški tovarni naj bi naenkrat obstali, na njih pa se je pojavilo v hrvaščini obvestilo o napadu in zahteva po plačilu v virtualni valuti bitcoin v vrednosti 300 ameriških dolarjev. Po treh dneh naj bi se vrednost podvojila, po sedmih dneh pa naj bi virus izbrisal vse datoteke. Kako uspešni so bili z odpravljanjem virusa v Renaultu in posledično v Revozu, bo sicer dokončno znano v teh dneh.

Bašek-Zildžovićeva je potrdila, da je v noči na petek prišlo »do težav na določenih delih informacijskega sistema, zaradi česar je proizvodnja ponoči zastala. Težave so bile predvsem v povezavi s Francijo«. Tudi sobotna dopoldanska izmena ni delovala, medtem ko ob nedeljah proizvodne linije v Revozu praviloma stojijo. V nočni in dopoldanski izmeni po besedah Bašek-Zildžovićeve običajno izdelajo nekaj več kot 400 vozil. Kdaj bodo nadomestili izpad proizvodnje, ta trenutek še ni povsem znano. Kot dodaja Bašek-Zildžovićeva, so edina možnost sobote, vendar je bila večina letošnjih sobot že prej predvidenih kot delovnih. Tudi o tem, kolikšna bo škoda zaradi ustavitve proizvodnje, je za zdaj še prezgodaj govoriti.