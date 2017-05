Potem ko je prodaja približno 60 odstotkov delnic Tovarne olja Gea lani spodletela, je pred dnevi v njej prišlo do pomembne lastniške spremembe. Skoraj 20-odstotni lastniški delež Gee je pridobila Eta Kamnik.

Koliko so zanj odšteli, direktor Ete Kamnik in posredno njen solastnik Marko Konič ni želel razkriti. Pojasnil pa je, da je bil delež na voljo po primerni ceni. »Ker podjetje poznamo kot poslovnega partnerja, smo se odločili za vstop v lastništvo. Četudi s tem nismo pridobili upravljalskih pravic, smo prepričani, da bo to dobra in zanesljiva naložba,« je dejal Konič. Na vprašanje, ali nameravajo lastništvo v oljarni v kratkem zviševati, je odgovoril, da z nadaljnjimi nakupi ne nameravajo hiteti. »Kar se je dogajalo na trgu in položaju blagovnih znamk te oljarne na policah, se je že zgodilo in ocenjujemo, da bo Tovarna olja Gea dobro poslovala tudi v prihodnje,« j