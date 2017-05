Olimpija je zmagala po golih iz prekinitev v derbiju Ljubljanske kotline. Po lahkomiselni predstavi v Velenju je bila znova bojevita in disciplinirana, lepote za gledalce pa ni bilo. Neučinkoviti Domžalčani so zapustili boljši umetniški vtis, medtem ko so vsi trije streli Olimpije v okvir gola končali v mreži. Olimpija je zmagala v režiji Hrvatov Leona Benka in Danijela Miškića z evrogolom iz prostega strela in Kingsleyja Boatanega, ki je zadel po 56 sekundah, ko je stopil na igrišče. Ganec z italijanskim potnim listom se je gola veselil pod delom tribune, na katerem je Olimpija gostila 64 otrok iz azilantskega doma. Pripeljala jih je Elisa Alves, žena portugalskega nogometaša Olimpije, ki dela kot prostovoljka v domu za begunce na Viču.

»Pred tekmo sem prijatelju napovedal, da bom zabil gol. Bil sem povsem osredotočen na žogo in gol,« je po tekmi povedal junak zmage Olimpije, 23-letni Zagrebčan Danijel Miškić, ki je bil rojen v Novem mestu. Starši so namreč delali v Avstriji in pogosto potovali v Zagreb ter pri Novem mestu doživeli prometno nesrečo. Ker je mama utrpela poškodbe glave, ga je morala roditi mesec dni pred rokom, zato je njegov rojstni kraj dolenjska prestolnica. V spomladanskem delu je manjkal dva meseca zaradi poškodbe, vmes se je zaročil kar v Benetkah, kar mu je očitno dalo krila. »Sploh ne vem, od kod jemljem energijo, potem ko sem imel dva meseca malo treningov. Za nameček sem dobil še močan udarec Majerja v poškodovani gleženj, za kar bi moral Domžalčan prejeti drugi rumeni karton. Pri meni je vse v glavi, kjer je velika želja po zmagi, drugem mestu, Evropi…« je dodal Miškić, ki je šel skozi šolo Dinama in bil član vseh hrvaških mlajših reprezentančnih selekcij. Trener Olimpije Safet Hadžić je dobro sestavil taktiko in enajsterico, z menjavami pa dvignil kakovost igre.

Gostje so ostali praznih rok, ker Jure Balkovec s svojo ubijalsko levico tokrat ni blestel pri podajah iz prostih strelov in kotov, ki so običajno pol gola. Trener Domžal Simon Rožman se ni hudoval na sodnika Mateja Juga (sporno razveljavljen zadetek Blažiča zaradi nedovoljenega položaja), ki je pokazal kar deset rumenih kartonov, ampak je Olimpiji čestital za zasluženo zmago. »Odločile so prekinitve. V prvem polčasu bi morali bolje izkoristiti priložnosti. Če prejmeš tri gole, je v Ljubljani težko zmagati. Olimpija nas je v vsakem dvoboju »pretepla«, ker energetsko nismo več na takšni ravni, kot si želimo,« je menil Simon Rožman.

Ni ga moštva, ki bi ga letos bolj odneslo proti prvakom, kot je Aluminij. Še drugič so premagali Maribor, tokrat daleč najbolj prepričljivo: s tremi goli, precej podobnimi, vsemi prek bokov, kjer je Maribor neuspešno poskusil z Dinom Hotićem in debitantom Žanom Karničnikom. Dva je zabil zbrani Vedran Mesec in tretjega do polčasa še razpoloženi Blaž Kramer. Dino Hotić je s prostega strela rešil vsaj nekaj časti za anemične vijoličaste.

1. SNL, 33. krog 1. Maribor 33 20 9 4 61:27 69 2. Olimpija 33 16 8 9 47:33 56 3. Domžale 33 16 6 11 61:40 54 4. Gorica 33 14 11 8 45:38 53 5. Celje 33 13 9 11 41:37 48 6. Koper 33 12 12 9 41:37 48 7. Rudar 33 10 8 15 46:50 38 8. Aluminij 33 9 9 15 36:49 36 9. Krško 33 7 14 12 36:48 35 10. Radomlje 33 1 8 24 22:77 11 Pari prihodnjega kroga, torek ob 18. uri: Krško – Radomlje, ob 20.15: Koper – Olimpija, sreda ob 17. uri: Domžale – Gorica (na Ptuju), ob 18. uri: Rudar – Aluminij, ob 20.15: Maribor – Celje.