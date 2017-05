Če imate v mislih odhod sodelavcev, smo njihov odhod že nadomestili. Na zadnji seji skupščine so poslanci potrdili vse kandidate za predsednike odborov, s tem imamo izvršilni odbor postavljen in smo začeli z delom.

O imenih nisem pripravljena govoriti, jih je pa mogoče razbrati iz medijev, saj so zelo glasno nastopali proti meni. Načrt dela, ki sem ga razkrila v programu, je pokazal tudi na šibkosti dosedanjega dela v zbornici, te stvari želimo spremeniti in to je za marsikoga lahko težava. Gre za dostopnost različnih podatkov, v končni fazi tudi zgodba z mojo plačo, ki ste jo mediji tako intenzivno zagrabili, kaže na eno od šibkosti – plačni sistem tako za zaposlene kot za poslovodne strukture zbornice ni bil urejen. To smo že začeli urejati.

Zbornica ima 100-odstotno operativno vodstvo. Skupščina je izglasovala nezaupnico, ki v statutu ni predvidena. Statut predvideva razrešitev, za kar pa ni bilo pogojev, saj bi mi morali očitati zelo konkretne stvari. Načeloma sem se strinjala z glasovanjem o zaupnici, a sem bila prvi mesec mandata še negotova o določbah statuta. Ko je prišlo do glasovanja o zaupnici, ki v statutu sploh ni predvidena, in so o njej glasovali na tajen način, ki tudi ni predviden, sem tehtala: na eni strani je bilo, da sem demokratsko izvoljena predsednica, ki mi je glas podelilo 2780 članov zbornice, na drugi strani pa je bilo mnenje določenega števila poslancev. Pretehtalo je, da sem dolžna slediti večini članov zbornice, ki so me izvolili. Zato sem ostala. V nadaljevanju se je potrdilo, da mi je tudi skupščina pripravljena zaupati vodenje zbornice še naprej in potrditev izvršilnega odbora brez resnega zapleta je dokaz za to.