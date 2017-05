Poskus, v katerem je Severna Koreja raketo srednjega dosega izstrelila v bližino ruskih voda v Japonskem morju, je bil prvi, odkar so Združene države v Južni Koreji vzpostavile operativen protiraketni sistem THAAD, ki močno vznemirja sosednjo Kitajsko. Slednja, ki na dvodnevnem srečanju 29 držav, namenjenem ambicioznemu projektu nove svilne poti, gosti tudi delegacijo Pjongjanga, se je zato v svojem sodelovanju z nepredvidljivo sosedo na Korejskem polotoku znašla v še neprijetnejšem položaju, saj ji severnokorejski voditelj Kim Jong Un z raketno in jedrsko trmoglavostjo izbija iz rok še zadnje argumente proti najostrejšim mednarodnim sankcijam, ki bi zajele tudi naftni embargo, prestrezanje tovornih ladij, sankcioniranje kitajskih bank, ki poslujejo s Severno Korejo in podobno.

Bela hiša je v prvem odmevu na poskus, ki je po japonskih navedbah dvostopenjsko balistično raketo ponesel 2000 kilometrov visoko in 700 kilometrov daleč, ponovila prav takšno zahtevo. »Naj bo ta zadnja provokacija poziv vsem nacijam k sprejemu mnogo ostrejših sankcij,« je sporočila in v nadaljevanju izrazila prepričanje, da izstrelek v bližino ruskega ozemlja skrbi tudi Moskvo. Slednja je ameriški namig hitro zavrnila z izjavo obrambnega ministrstva, da severnokorejski poskus ni predstavljal nevarnosti za Rusijo. Dodali so, da je njihov opozorilni sistem spremljal 23-minutni let rakete, ki se je končal v morju okoli 500 kilometrov od ruskega ozemlja.