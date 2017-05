V plezalni steni pri gradu Fridrihštajn v okolici Kočevja je zaradi velike smole tragično umrl 35-letni športni plezalec. Petintridesetletnik se je pri padcu tako hudo porezal, da mu reševalci niso več mogli pomagati. Izkrvavel je v steni, ob približno 13.45 ga je opazil pohodnik in poklical pomoč.

Petintridesetletnik s kočevskega konca je plezal sam po plezalni poti do gradu. To je zelo zahtevna pot s 45 metri višinske razlike, vzpon pa traja od pet do deset minut. Začne se ob vznožju zahodne stene in se po deloma previsni steni povzpne do dvorišča ruševin gradu. Kot je zapisano na spletnih straneh kočevske občine, je na poti nameščenih 30 klinov in 45 metrov pletenic, s katerimi si lahko plezalci pomagajo.