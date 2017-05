Tudi tokrat je prišlo do veliko prehitevanj ob startu dirke, v vodstvo se je pred Hamiltona izstrelil Vettel, do trka pa je prišlo v ozadju, ko je že bilo videti, da bo po zunanji strani drugi Ferrarijev voznik Kimi Räikkönen uspel priti na tretje mesto. Zaradi blokiranega kolesa je v nadaljevanju moral zaključiti dirko.

Tudi Mercedesov Valtteri Bottas tokrat ni prišel do novih točk, saj mu je odpovedal motor. To je pomenilo, da se je lahko stopničk veselil avstralski dirkač v Red Bullu Ricciardo. Za prvo mesto sta se udarila Hamilton in Vettel, kar je pomenilo tudi neposreden boj za skupno razvrstitev: v skupnem seštevku sicer še naprej vodi Vettel s 104 točkami, a se mu je Hamilton z današnjo zmago približal na osem točk zaostanka.