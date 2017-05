Slovenski hokejisti so v zadnji minuti prve tretjine z zadetkom Davida Rodmana zaokrožili mini preobrat, zatem ko so Belorusi povedli po čudovitem golu Aleksandra Pavloviča, ki je v sedmi minuti oplazil stičišče prečke in vratnice. Risi so v nadaljevanju zaigrali bolje in izkoristili prvo belorusko izključitev; po odbitem strelu je bil pred golom za izenačenje spreten Žiga Jeglič, za vodstvo ob premoru pa je z natančnim strelom mimo gneče ob prodoru zadel Rodman.

Nadaljevanje šeste tekme svetovnega prvenstva slovenske hokejske reprezentance je za izenačitev po nepozornosti obrambe risov na 2:2 izkoristil Jevgenij Koviršin. Izjemno izenačeno hokejsko srečanje se je v 31. minuti začelo obračati v korist Belorusov, ko se je plošček po strelu odbil naravnost na palico Pavloviča, ki mu ni bilo težko zatresti prazne mreže.

Usoden zaključek druge tretjine Prav razpoloženi Pavlovič je bil slabi dve minuti pred koncem drugega dela še podajalec za podvojitev prednosti, njegovo podaje je s konico lopatke med noge Gašperja Krošlja preusmeril Ilja Šinkevič. Zbranost varovancev Nika Zupančiča je popustila, Mitja Robar pa si je ob tem še privoščil izključitev. Ker je šlo za nalet v glavo nasprotnika, je moral Mariborčan poleg dveminutne kazni odsedeti še dodatnih 10 minut. Beloruska ekipa je priložnost pretvorila v prednost treh zadetkov. Le 17 sekund pred koncem drugega dela je gnečo pred slovenskim golom za vodstvo s 5:2 izkoristil Andrej Stas. Ker sta imeli Slovenija in Belorusija pred začetkom srečanja enako število točk (Slovenija je sicer imela slabšo razliko v golih), je tekma odločala o obstanku v elitni diviziji. Risi bi morali za absolutno potrditev obstoja v najvišjem rangu hokejskega tekmovanja zmagati po rednem delu, kar je pomenilo nadoknaditi občutno prednost beloruskega nasprotnika. Ob razpoloženemu kanadsko-beloruskemu vratarju Kevinu Lalandeu, se je to izkazalo za nemogoč podvig. SP elitne divizije v hokeju, pariška skupina: Slovenija - Belorusija 2:5 (2:1, 0:4, 0:0) Jeglič 17., Rodman 20.; Pavlovič 14., 30., Koviršin 21., Šinkevič 39., Stas 40.